Varsel byttes mot rekryteringsbehov – nu ser företaget ljuset efter krisen: "Känner oss väldigt starka"

Det har knappt gått fyra veckor sedan Patrik Lindqvist satte sig på vd-stolen i Ilsbo för första gången. Nu är det han som ska leda företaget, som tillverkar redskap som skopor, tiltrotatorer och fästen till bland annat grävmaskiner, framåt.

När han ser tillbaka på det gångna året konstaterar han att dåvarande ledning handlade snabbt och med omdöme när pandemin slog till.

– Vad som skedde var att marknaden bara försvann för oss, mer eller mindre. Vi såg att orderingången gick ner dramatiskt och vi var tvungna att vidta åtgärder. Då införde man permitteringar men även till viss del varsel i vissa fall, tyvärr – men som lyckligtvis inte realiserades fullt ut.

Krisen slog hårt under våren 2020, men av de cirka 120 anställda var bara en handfull tvungna att lämna företaget – för innan resterande varsel blivit verklighet hände något.

– Efter att alla kom tillbaka efter semestrarna vaknade Europa, som hade varit under lock down under större delen av våren, säger Patrik Lindqvist.

– När kranen började vridas på, och det hände verkligen i slutet av förra året, så skrek helt plötsligt hela Europa efter produkter – samtidigt. Det chokade på något sätt systemet, och hade gjort det oavsett samma bemanning som året innan pandemin.

När han åter ser tillbaka på det gångna året är glad att inte fler varsel hann genomföras, dels på grund av att det aldrig är roligt att tvingas säga upp personal men också för att de ska klara det höga tryck som de nu upplever.

– Vi har gått upp i takt och löser det just nu med övertid samt extra personal.

– Om man tänker sig en kurva som börjar väldigt brant uppåt kommer den ju att stabiliseras – förhoppningsvis på samma nivåer som innan pandemin, säger han om orderläget just nu.

Är ni uppe på samma nivåer som innan pandemin?

– Ja, det skulle jag säga.

Till och med över?

– Till viss del, ja. Just nu, men det är just den här kurvan som är på väg upp... Kommer den fortsätta upp eller vika ner? Med stor sannolikhet kommer den att vika sig lite och stabilisera sig på en högre nivå.

Nu ser Patrik Lindqvist fram emot att rekrytera mer personal – för han tycker sig kunna se ett litet ljus i tunneln efter pandemin.

Men han är fortsatt realistisk och vågar inte andas ut än. Mycket hänger på hur allt utvecklas för de stora spelarna på marknaden.

Som exempel nämner han Volvo som precis som andra fordons- och maskintillverkare är de tvungna att stoppa sin tillverkning på grund av brist på komponenter som hela världsmarknaden nu efterfrågar.

– Plus det här med tredje vågen, kommer det bli en fjärde? Kommer viruset mutera ytterligare och kommer vaccinationen då att bita? Det är väldigt svårt och osäkert.

– Nu ser vi kanske tre, fyra månader framåt och det ser ljust ut, men håller det i sig, vågar vi satsa och hur kommer 2021 utvecklas? Där är vi inte riktigt hundra procent övertygade, även om det börjar se väldigt ljust ut för 2021 och vi ser stora tillväxtmöjligheter för bolaget givet den kvalitativa och innovativa produktportfölj som bolaget besitter.

Han ser tillbaka på det gångna pandemiåret och kan konstatera att det är ett mörkt kapitel för SMP.

Trots att Gävleborg flera gånger legat högt på listan över högsta spridning av coronavirus var företaget länge förskonade från denna, men för några veckor sedan drabbades företaget av en större spridning med resultat att personal blev sjuka.

– Vi har och fortsätter att arbeta intensivt med aktiviteter samt åtgärder för att stoppa spridningen, men det som inte fick hända har dessvärre hänt och där vi tragiskt nog har mottagit beskedet att en kollega har avlidit i sviterna av covid-19. Våra tankar samt kondoleanser går till dennes familj, säger Patrik Lindqvist.

Trots det tunga året blickar han nu framåt och kan stolt konstatera att personalen kämpat väl – och fortsätter med det.

– Generellt sett ser vi att vi ska komma tillbaka på 2019 års nivåer. Det är utefter den arbetshypotesen vi jobbar och känner oss väldigt starka. Och vi har en väldigt bra förberedelse för att fortsätta kämpa.