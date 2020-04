Varning till Gävleborgs kulturliv: Spela inte med alltför villigt under coronakrisen

Instinkten är i grunden sund. När scenkonstnärer står inför coronakrisens monumentala följdverkningar, står valet mellan att hitta nya vägar för att nå ut eller att lägga sig i fosterställning och hoppas på att det finns en tid efteråt för kulturen. Många har valt det första alternativet.

I Gävle har exempelvis symfoniorkestern anpassat sig efter situationen och spelar nu digitalsänd kammarmusik istället för att fylla Konserthuset med publik och stora symfonier. När gränsen för folksamlingar ska understiga 50 personer blir det inte bara ett problem att spela inför publik för en symfoniorkester – det blir till och med svårt att spela tillsammans.

Det har skrivits en rad peppiga artiklar om hur kulturlivet ställer om. Men vi ska inte heller blunda för faran med denna plötsligt påtvingade digitalisering. Särskilt utsatt är den scenkonst som skapas utanför Stockholms stora scener.

Teaterkritikern Kristina Lindquist initierade i DN en debatt om just farorna med en allt för svansviftande inställning till att byta salong mot skärm. ”I värsta fall kan det vi nu ser lägga grunden för en digital chockdoktrin för ögonblickets konstform”, skrev hon.

Misstanken är att politiker med hårda sparbeting kommer att se digitaliseringen av scenkonsten som en bekväm åtgärd när det kan refereras till ”omställning” istället för ”nedläggning”.

I svaren som hon har fått tonas farhågorna ner. Det är lätt att dras med i svartsynen, och när Nisha Besara i Expressen replikerar att även i de ekonomiskt kärva tider som följer coronakrisen kommer det att finnas en politisk vilja till offentligt finansierad kultur, vill man gärna tro henne.

Nisha Besara skriver dock med ett Stockholmsperspektiv. Jag tror inte heller att coronakrisen kommer att innebära döden för Dramaten. Däremot är de regionala kulturinstitutionerna mer utsatta, inte minst för att de redan före coronasmittan fått kämpa med ständigt krympande anslag.

Allting kan kokas ner till en fråga: Varför ska man framför sin skärm se scenkonst skapad i Gävle om hela Sveriges och världens utbud finns att streama?

Folkteatern har länge inte bara arbetat med den fysiska platsen för teatern som utgångspunkt, utan även förankrat de pjäser som spelats i just Gävleborg. Som när man spelar ”Rivers of Färila” om koreografen Per Jonsson, men också när man spelar Tjechov finns det ett underliggande tankearbete om varför klassikerna spelas just här och nu. Men räcker detta arbete för att vara Gävleborgs teater för att övertyga dem som sitter på pengarna?

Gävle Symfoniorkester har en ännu större utmaning. Deras existensberättigande finns i att de skapar musikalisk magi att dela här och nu, tillsammans i Konserthuset eller på olika scener i Hälsingland. Det är svårt att ha regionalpolitiska tolkningar av Mozart. Det är i det fysiska mötet mellan musiker och människor som lever här som orkestern har sitt existensberättigande. Att hela landet ska kunna ha ett levande kulturliv. Som vår musikkritiker Camilla Dal skrev när hon recenserade en av de livesända kammarmusikkonserter som ersätter det ordinarie programmet: ”Att lyssna på musik över internet är nu inget nytt, det gör jag ofta och utbudet är enormt, men att lyssna hemma i soffan kan inte jämföras med att sitta på plats i ett konserthus, stå i publikhavet på en festival eller trängas på en krog”.

De regionala kulturinstitutionerna ska nog inte allt för villigt spela med i tidens melodi om digitalisering, som nu under coronakrisen har ökat i volym.

Jag håller med Kristina Lindquist om att digital scenkonst inte kan mäta sig med att befinna sig på plats, att det rör sig om en väsensskild upplevelse. Med det sagt så är jag villig att dricka detta surrogatkaffe i brist på annat. När mina kvällar nu har blivit fria från att bevaka den lokala scenkonsten, har jag istället passat på att följa det utbud som finns digitalt, exempelvis Dramatens ”Bortbytingen” på SVT Play. Även när teatrarna återigen kan släppa in människor i salongerna, borde det tillföras mer resurser för att digitalt tillgängliggöra de stora kulturinstitutionernas verksamhet för resten av landet. Alla större, omtalade produktioner från Dramaten borde med tiden finnas på SVT Play.

Även om scenkonsten digitalt inte kan jämföras med upplevelsen i rummet, måste jag erkänna att det ofta rör sig om proffsiga produktioner. Gävle Symfoniorkesters kammarmusikkonserter är effektfullt ljussatta och multipla kameravinklar gör upplevelsen inte allt för statisk. En kvalitet som kan tolkas både glädjande och oroande. Ett varnande finger bör höjas. De regionala kulturinstitutionerna ska nog inte alltför villigt spela med i tidens melodi om digitalisering, som nu under coronakrisen har ökat i volym.