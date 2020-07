Världskända gatukonstnärer till Söderhamn – ska göra stor väggmålning: "Otroligt pepp"

Gatukonstprojektet är ett samarbete mellan Söderhamns kommun, föreningen Norra station, som har sin bas i Ljusdal, och lokala fastighetsägare.

Projektet är inspirerat av det arbete som Norra station har gjort i Ljusdal med flera väggmålningar av internationella konstnärer.

– Vi jobbar under devisen Street art in the middle of nowhere, för att ta världen till ställen som inte är självklara att åka till och att ta dessa platser till världen. För oss är det viktigt att visa att det finns en värld utanför de större städerna, säger Julia Öhman från Norra station.

Tanken var att Söderhamn skulle få uppleva en gatukonstfestival i samband med 400-årsjubileet men på grund av coronapandemin blir det en nerbantad version.

Klart är att att tre internationella konstnärer, Leon Keer, Tim Timmey och Spidertag, kommer till Söderhamn i månadsskiftet augusti september för att skapa flera unika konstverk i projektet som fått namnet Take Tomorrow Back.

Konstnärerna besöker Söderhamn under två veckor och det är byggnaden där Erikshjälpen finns som kommer vara i fokus. Förutom en väggmålning kommer det bli mindre skulpturer och en ljusinstallation.

– Muralmålningar och installationer gör att klotter minskar så det här lyfter området. Fastighetsägaren Fastpartner har varit jätteintresserade, berättar Julia Öhman.

Den holländska street art-konstnären Leon Keer skapade flera verk i Ljusdal förra året och nu ska han ta sig han den stora väggen vid Erikshjälpen.

– Han har inte haft sån här stor vägg tidigare. Det kommer bli hans största i Sverige, det känns jättekul, säger Maria Norén från Norra station.

Malin Rönström, kommunens konst- och kulturansvariga, tror att fler kommer upptäcka den här delen av centrala Söderhamn i och med konstverken.

– Det kommer bli en fin entré när man kommer till Söderhamn sjövägen, säger hon.

Det känns jättekul att få göra det här för Söderhamn

Erfarenheten från gatukonstprojekten i Ljusdal är att konsten lockar långväga gäster och förhoppningen är att de intresserade kommer att utöka sin resa och inkludera konstverken i Söderhamn.

– Det är det här Söderhamn behöver. Att få en sån unik målning som det kommer bli, kommer förhoppningsvis öka stoltheten. Det känns jättekul att få göra det här för Söderhamn, jag känner mig otroligt pepp, säger Malin Rönström.

Maria Norén berättar att gatukonsten i Ljusdal har skapat en sammanhållning.

– Och ett hopp. Människor känner sig verkligen stolta. Nu kommer det inte bli samma mängd i Söderhamn men jag är rätt säker på att det kommer sammanföra människor, säger Maria Norén.

Även om den stora festivalen blir inställd på grund av coronapandemin kommer det fortfarande finnas möjlighet för allmänheten att ta del av konstnärernas arbete på plats i Söderhamn.

– Det är alltid möjligt att komma dit, ta en stol och titta. Konstnärerna kan också använda sociala medier för att man ska få ta del av processen, man behöver inte vara på plats. Vi kan nå ut till fler när vi visar digitalt, säger Julia Öhman.

Under de här två veckorna kommer även skoleleverna i kommunen att delta i olika workshops på skoltid genom Skapande skola.

– Och med restriktioner kommer det finnas möjligheter att prova på att måla själv och där kan konstnärerna vara med och inspirera och hjälpa till, säger Maria Norén.

Malin Rönström berättar att förra vårens projekt, där konstnären bakom Hellstrom street art gjorde tillfälliga konstverk på tre byggnader i Söderhamn, fick bra respons.

– Det här är nästa steg för Söderhamn. Vi jobbar också med konstföreningens projekt Gatans rum med konstnärliga uttryck i det offentliga rummet, det går väldigt bra i linje med det här projektet. Det är demokratiskt och öppet för alla dygnet runt, säger Malin Rönström.

Projektet Take Tomorrow Back har nyligen fått 100 000 kronor från kultur- och samhällsservicenämnden. Även Sparbanksstiftelsen har gett ett bidrag på 100 000 kronor.