Världens största surströmmingsskiva ställs in igen – hoppas på folkfest 2022

Förra året skulle det ha blivit den 43:e gången som surströmmingsskivan arrangerades i Alfta. En tillställning som tidigare år lockat över 1 200 glada suringätare att dela på 300 burkar surströmming – något som gjort surströmmingsskivan till världens största.

Men festligheterna kom av sig på grund av den rådande coronapandemin. Efter att arrangörsföreningarna Alfta-ÖSA OK, Alfta GIF hockey och Lions meddelat att surströmmingsskivan skulle ställas in kom senare beskedet om en digital variant. En avskalad folkfest som spelades in på stora scenen i Kulturhuset i Bollnäs, för att senare släppas samtidigt som festen var planerad att sparka igång.

I höstas drog sedan planeringsarbetet för en ny upplaga av världens största surströmmingsskiva igång. Men med fyra månader kvar kommer nu beskedet att även årets tilltänkta folkfest ställs in på grund av den rådande pandemin. Det meddelar arrangörerna på sin Facebooksida, där de skriver att de istället "hoppas och tror på en traditionell tillställning i Alfta Ishall 2022."