Värdinnorna Beijer och Knapp satsar på konceptmiddagar: "Kom som singel, duo eller fotbollslag"

Under den rådande coronapandemin så växte en idé om att bringa samman människor fram hos musikern Ulrika Beijer och inredningsdesignern Sophie Knapp.

– När jag kom hem till Sverige i maj efter att ha spenderat två månader i karantän i Spanien, så hade både min och Ulrikas livssituation förändrats. Vi har gjort många temafester för vänner och familj tidigare men nu vill vi bredda det, säger Sophie Knapp.

Det gemensamma kontoret på Drottninggatan är fyllt av rosa planscher och inbjudningar som uppmanar privatpersoner och företag att delta i de tre temamiddagarna.

– Vi kommer att börja med en Jean-Paul Gaultier-inspirerad fest i augusti. Hans kollektioner flirtar med matroser och temat sjömän. Det blir blå-, vitrandiga tröjor, matrosmössor, pärlor, tatueringar och allt annat som ramar in känslan av bris, måsar och hav, säger Sophie Knapp.

– Tjugo–, åttio– och nittiotalsfester är så vanliga därför vill vi skapa något mer unikt. Vi iscensätter kvällar där gästerna blir en del av kulissen men vi vill inte att de ska komma utklädda, däremot uppklädda, tillägger Ulrika Beijer.

Beijer och Knapp samarbetar med krögaren Radjo Askander och gastronomen Peter Brolin.

– Vi skapar de här kvällarna utifrån de förutsättningar som finns. Det kommer vara max fyrtiofem personer och vi förutsätter att gästerna tar sitt ansvar och inte kommer dit om de har någon symptom, säger Ulrika Beijer.

Förhoppningen med middagarna är att invånarna i Hudiksvall ska få en plattform att nätverka på och knyta nya kontakter, både privat och yrkesmässigt.

– Vi har skrivit i inbjudningarna "Kom som singel, duo eller fotbollslag". Vår ambition är att folk ska trivas i Hudik och då måste det finnas ett nöjesliv, säger Sophie Knapp.

Inför middagarna så kommer de att inreda Parkhyddan på Köpmanberget och de kommer även att skapa och bära kläder som matchar temat.

– Vi vill även hitta produkter som matchar kvällarna. Till exempel ska man kunna köpa en Jean-Paul-kudde, en kaftan i Dubai-stil och klänningar inspirerade av Frida Kahlo, säger Ulrika Beijer.

För tillfället driver Beijer och Knapp två enskilda firmor men det finns planer på fler gemensamma satsningar.

– Vi har jättemånga idéer just nu så vi får se vad vi landar i. Vi skulle gärna se att lokala företag i kommunen hyr in oss som eventfirma i stället för att ta in externa firmor, säger Ulrika Beijer.