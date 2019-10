Var anhållen för förberedelse till mord – nu är mannen släppt på fri fot

Under natten mot måndagen fick polisen in uppgifter om att en man körde runt i en bil i Bollnäs och letade en person som han skulle skjuta. Eftersökningar ledde polisen till Vallsta där mannen kunde gripas under måndags eftermiddagen. Han anhölls senare misstänkt för förberedelse till mord.

Mannen ska inte haft något vapen på sig i samband med gripandet, men polisen uppgav att man påträffat ett gevär som mannen hade licens för.

Efter utredningsåtgärder och förhör beslutade åklagare Peter Olofsson att sätta den anhållne mannen på fri fot under onsdagen. Enligt åklagaren kvarstår misstankarna om brott, men har rubricerat om till olaga hot.

– Jag bedömde att han inte behövde häktas, säger Peter Olofsson som i övrigt hänvisar till förundersökningssekretess.

Enligt SVT Gävleborg är mannen hemmahörande i Stockholm.