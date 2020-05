Vanvård, våld och avföring inomhus – vanligast med allvarliga brister hos husdjursägare

Vår granskning av länsstyrelsens åtalsanmälningar mot djurägare i Hälsingland avslöjar att mer än hälften av alla anmälda slipper åtal och straff. Men statistiken visar också att en klar majoritet av de allvarliga fallen rör sällskapsdjur hemma hos privatpersoner.

Av 35 åtalsanmälda fall i landskapet, under åren 2010-2019, rör 24 sällskapsdjur, 10 handlar om livsmedelsproducerande djur, och 1 är kopplat till hästar.

Enligt Jenny Larsson, enhetschef vid Länsstyrelsen Gävleborg, är anmälningarna ofta kopplade till ärenden som bedöms så allvarliga att det krävs att djuren omhändertas.

– Många åtalsanmälningar handlar om att någon brutit mot djurförbud, och det är betydligt vanligare att vi fattar såna beslut när det gäller sällskapsdjur, säger hon och fortsätter:

– Det beror mycket på att många av ägarna vi möter befinner sig i utsatta sociala situationer, det kan röra ohälsa, ekonomiska problem eller missbruk, som gör att de inte klarar av att sköta sina djur, säger hon.

Hundarna i uthuset hölls bland mängder med avföring, utspridd på hela golvet. Miljön bedömdes vara oacceptabel.

I besluten om djurförbud som utfärdats i Hälsingland hittar vi exempel på vilken misär vissa husdjur tvingas leva i.

Ett par i Bollnäs förbjöds att ta hand om djur efter att allvarliga brister hittats vid kontroller under flera års tid, trots krav på åtgärder. Vid första tillfället 2015 hölls sju vuxna hundar och fyra valpar hemma hos paret, och under kontrollen både bajsade och kissade flera av hundarna inomhus. Ägarna sa att de inte hade tid att rasta djuren regelbundet. Flera gånger under länsstyrelsens besök blev hundarna slagna på tassar och rygg med en träpinne, vilket ledde till att de gömde sig under en byrå.

Vid den senaste kontrollen, under 2018, krävdes polishjälp för att ta sig in. Läget var då ännu värre:

"Hundarna i uthuset hölls bland mängder med avföring, utspridd på hela golvet. Miljön bedömdes vara oacceptabel", skriver länsstyrelsen.

För att den här typen av missförhållanden ska upptäckas krävs i regel att länsstyrelsen får tips eller anmälningar från allmänheten. För till skillnad mot lantbruket genomför myndigheten inga planerade kontroller hos ägare av sällskapsdjur.

– Det vanligaste är att privatpersoner tar kontakt med oss, ofta via telefon, och beskriver att de är oroliga för hur någon håller sina djur. Då försöker vi jobba systematiskt med att ställa frågor kring vad man observerat för att få tydliga beskrivningar, säger enhetschef Jenny Larsson.

Vad finns det annars för svårigheter med att jobba med den här typen av tillsyn?

– Det innebär att vi ofta möter människor i deras hem. Det kan upplevas som väldigt påfrestande, att det kommer en myndighet och vill titta hur man håller sina djur i sitt hem. Det kräver ganska mycket känsla och varsamhet från vår sida.

