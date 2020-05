Vann tio miljoner – nu får Andreas vara med i sändning från Elitloppet: "Lite pirrigt"

På söndag samlas travsportens världselit på Solvalla för att göra upp i Elitloppet 2020.

Elitloppshelgen brukar vanligtvis vara en publikfest, men med anledning av coronapandemin har man tvingats till förändringar. Årets tävling sker utan publik på plats, men kommer att sändas. Det förväntas bli höga tittarsiffror, och en av alla som kommer att följa, samt spela på helgens lopp, är Andreas Arvidsson från Forsa.

– Det är jättetråkigt att det inte blir av med publik som det brukar vara, samtidigt är jag glad över att det blir av över huvud taget.

Som en tradition brukar Andreas gäng på åtta killar anordna en bussresa ner till Elitloppet. Där bor de på hotell, går ut och käkar och – såklart –: kollar trav.

Men i år blir det annorlunda.

– Detta året kommer vi att åka ut till stugan och ha en riktig grabbhelg i stället. Vi får umgås, men travet är alltid i fokus.

Intresset för Elitloppet är väldigt stort bland invånarna i Hälsingland och Hudiksvall, varför tror du att det är så?

– Att vi har travbanan är en faktor, det skapar ett intresse när man har närheten att åka dit. Sen är många och kollar på Elitloppet då det finns något för alla. Man har sporten, sen är det fest, och vissa kan åka dit för djuren. Det är svårt att förklara, man behöver uppleva det på plats. Men jag skulle säga att det är något speciellt i luften när Elitloppet avgörs.

Men det är inte bara Elitloppet som lockar Andreas till travet. 31-åringen berättar att intresset väcktes tidigt, då hans morfar ägde travhästar, samtidigt som hans pappa kollade V75.

– Jag har alltid tyckt om att följa hästsport överlag. Jag gillar att följa hästarna och se prestationerna.

Och det har gått bra för honom när det kommer till travspelandet. För två år sedan vann han, tillsammans med elva andra, drygt tio miljoner kronor på V75. När allt avgjordes i sista loppet filmades Andreas reaktion, som sedan setts och uppmärksammats i flera medier.

Se klippet med Andreas känslostorm här:

Hans inlevelse när han jobbade in storvinsten har inte glömts bort. Till söndagens Elitlopp har han fått en förfrågan om att vara med via länk i en travsändning som ATG genomför tillsammans med artisten Little Jinder.

– ATG ringde, de hade kollat klippet när vi vann och på den vägen var det. Jag sa absolut, men det känns lite pirrigt såklart.

Hur ska man tänka för att vinna storvinsten?

– Tro på sina idéer, de kan vara galna men man måste tro på sig själv. Annars kan det vara så att man lyssnar på reportrarna på tv som analyserar. Har man då en tanke först kanske man ändrar sig, och då är det inte kul om man förlorar på det. Tio miljoner vinner man inte med samma idéer som alla andra.

Vad tror du, blir det en vinst på tio miljoner nu i helgen?

– Haha.. nej, jag vet inte. Hoppas kan man, jag går i drömmarna om att det ska hända igen.