Vann skytteligan och spelade Uppsala till allsvenskan – succé för spelarna som lämnade Ljusdal: "Häftigaste match jag spelat"

Säsongen 2018 var unik för Hälsingland. För första gången spelade ett lag från landskapet på en så hög nivå som Elitettan – och det fattades till slut en ynka poäng för att klara nytt kontrakt.

Vilka minns inte den rafflande avslutningen när Ljusdal körde över Mallbacken med 7–0 i sista omgången samtidigt som topplaget Kvarnsveden bara fick 0–0 mot bottenkonkurrenten Asarum?

Efter den matchen som flydde nyförvärven fältet.

Höstens succévärvning Hayley Dowd lämnade för nykomlingen Morön, Paulina Nyström gick till allsvenska Vittsjö och duon Cornelia Kapocs och Sara Olai skrev på för mittenlaget Uppsala.

Och några höjde säkert på ögonbrynen när Kapocs dessutom skrev på för två år.

Idag skulle man kunna kalla det fingertoppskänsla...

– Så är det ju... jag hade en bra känsla när jag pratade med tränaren och vi fick ihop det så himla bra, det är ju ett helt nytt lag mot förra säsongen, säger anfallstalangen som svarade för sju mål och särskilt minns den sista matchen mot Hammarby där Uppsala säkrade en plats i damallsvenskan kommande säsong via seger med 3–1.

– Det är en liten skräll, men själv kallar man ju inte det för det. Hammarby hade två chanser på sig att ta en plats, men det var vi som tog våran chans. Det var den häftigaste matchen jag spelat, med så mycket som stod på spel. Det var publikrekord med över 3 000 på plats, och det är man inte bortskämd med.

Nervöst?

– Jag blir inte nervös, men på uppvärmningen när folk började rulla in så blev det mer och mer, man hade inte fattat hur stort det var.

Har du haft någon koll på Ljusdal den här säsongen?

– Det har jag, lite så där. Jag har ju Matilda (Wennberg), Ellika (Persson), Sanna (Signeul) och Sam (Brand) so mkom ner och kollade nån match och var på min student. De är så jäkla härliga och vi håller kontakt.

Sara Olai, som kanske inte gjorde något större avtryck i Ljusdal, svarade för ett genombrott den här säsongen och utvecklades till en nyckelspelare för Uppsala. Försvararen noterades för sju mål i serien och gjorde viktiga 2–1 på nick i det helt avgörande mötet med Hammarby i söndags.

Men den största succén i år stod anfallaren Hayley Dowd för. Hon värvades in till Ljusdal under hösten 2018. Amerikanskan kom då från Sandviken i division 1. Facit under tiden i Ljusdal blev sju mål, och i år formligen exploderade hon.

33 mål för nykomlingen Morön, som slutade åtta i tabellen, är en ruggig siffra. Noterbart är att laget totalt gjorde 58 mål...

För Paulina Nyström blev det en tuffare säsong i allsvenska Vittsjö. 12 matcher fick den tidigare lagkaptenen i Ljusdal, alla som inbytt. Hon fick dessutom spela åtta matcher för Lörby i division 1 där det blev fyra mål.