Välkommet bidrag till kvinnojour – hjälper barn att få en god jul: "Alla barn måste blir sedda"

Odd fellows välgörenhetskommitté letar varje år ideella verksamheter som de kan hjälpa med sina insamlade pengar. I år kom de fram till att Kvinnojouren Stöttan skulle få 15 000 kronor.

– I dessa tider när man hör om att våldet i hemmen ökar så kände vi att det skulle vara en bra idé. Sedan har vi aldrig gett pengar till dem innan, säger Börje Östlund från Odd fellow.

Kvinnojouren Stöttan är en ideell förening som verkar i Bollnäs, Ovanåker och Söderhamn. De erbjuder skyddade boenden och stödsamtal och till kvinnor som är i behov av det.

– Det här är en av Odd fellows grundbultar, att idka välgörenhet. Det är viktigt för oss att vi gör något som är meningsfullt. Vi visste inte så mycket om deras verksamhet innan. Man lever liksom i olika världar, säger Tommy Hammarbäck.

– Det känns bra att kunna hjälpa dem. Jag tror att vi har träffat rätt, säger Börje Östlund.

Representanterna från kvinnojouren Stöttan vill inte ha sitt namn i tidningen men är glada för att ha fått det här tillskottet i kassan. Det ger dem möjlighet att hitta på saker som går utanför deras vanliga verksamhet.

– Vi ska starta en kvinnogrupp där människor kan träffas och berätta om sina upplevelser och se att de inte är ensamma. Där kan de här pengarna hjälpa till, säger en representant.

Många kvinnor som kommer till Stöttan, för att exempelvis få skyddat boende, har barn med sig. De här pengarna kan hjälpa till att ge dessa barn en godare jul.

– Alla barn måste bli sedda och lyssnade på. Nu kan de kanske få någon grej som de hade hemma men inte fick med sig till det skyddade boendet. En del kommer ju till oss i bara pyjamasen efter att ha flytt hals över huvud, säger en representant.

Det här var den första av två utdelningar som Odd fellow gör under december. Senare ska också Svenska kyrkan få en lika stor summa. Vanligtvis brukar Odd fellow samla in pengar under lucia och sedan packa matkassar som delas ut av kyrkan. På grund av coronapandemin får de i år istället göra så här.