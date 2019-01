► TV: Meteorologen: "Mycket snö i Gävleborg under veckoslutet"

Mest snöfall blir det närmast kusten. Samtidigt blir det också frisk ost- eller nordostlig vind. Varningen gäller både Gävleborgs kustland och Upplandskusten.

Under fredagsdygnet väntas en-två decimeter snö. Under helgen väntas sedan ännu mer, när ytterligare ett nederbördsområde drar in. Från fredag till söndag kan komma två till fyra decimeter längs Gävleborgskusten. Lokalt i Hälsingland kan det bli så mycket som fem-sex decimeter.