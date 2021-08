Vad krävs för att en konstnär från Hälsingland ska slå igenom som Karin Mamma Andersson?

En av Sveriges mest berömda och beundrade konstnärer, Karin Mamma Andersson, ställer nu i sommar ut på Louisiana i Danmark, det fantastiska museet i närheten av Helsingör. Hennes utställning har fått fantastiska recensioner. Berlingskes recensent konstaterar att hon ”målar skjortan av de flesta”, fast på danska. Hennes konst beskrivs som helt magisk, i världsklass och jag vet att många avundas mig som nu får uppleva hennes konst.

"Humdrum days" är titeln på utställningen, alltså helt vanliga vardagliga dagar.

Jag ser en intervju med Karin på museets hemsida där hon berättar om sin teknik, vad som inspirerar henne och att allt kommer inifrån henne själv. Att allt på så sätt är självporträtt. Hon berättar även om sin position som världsberömd och allt vad det innebär. Att hennes gallerist, Magnus Karlsson i Stockholm och framför allt, David Zwirner i New York, till exempel inte tillåter att hon ställer ut på andra gallerier än de som de har godkänt.

Dagen innan mitt besök träffar jag vänner med stor insikt i konstvärlden. Hur går det till, undrar jag, att vissa, mycket få, svenska konstnärer slår igenom och blir världsberömda?

Namn som förutom Karin och hennes man Jockum Nordström, som har samma gallerister, Lars Lerin, Ernst Billgren, Dan Wolgers, Nathalie Djurberg och Hans Berg Linn och kanske en handfull fler.

Vad skulle krävas för att någon av Gävleborgs konstnärer skulle slå igenom stort?

Sara-Vide Ericson från Hälsingland, som har Magnus Karlsson som gallerist, är på god väg.

Min vän B förklarar att det är en liten klick som styr, gallerister i symbios med konstkritiker. Blir man uppmärksammad av den klicken kan lyckan vara gjord.

Jag hör förstås inte till den klicken men självklart intresserad av konst.

Det här är min upplevelse av utställningen:

Först en promenad genom parken, med den vida och fantastiska utsikten mot Öresund med Calders skulpturer i förgrunden och för oss välkända Henry Moore. En trappa leder ner under paviljongen och där hänger de. Stora, faktiskt större i format än vad jag förväntat mig,

Det som drabbar mig först är hennes landskap, inspirerade av Hälsinglands skogar, sjöar, himmel och vatten, färger, rött, vitt, svart som tränger under huden.

En liten båt omgiven av svart vatten. Svanar i en sjö. Ett starkt rödfärgat landskap. Titeln, dagen efter… En familj som går över en smal hängbro med spretiga träd i bakgrunden.

En flicka i ett landskap med ryggen vänd mot betraktaren och ena armen utsträckt berör, krusbär är titeln litet förvånande.

Ett köksbord dukat, med stekpanna och glas bland annat är den som gett namn åt hela utställningen, livet som är som det är mest, vardaglig slentrian. Humdrum days.

Jag grips av en bild där hennes pappa sitter ute i naturen med ett staffli framför sig. Karin är den första i sin släkt som blivit konstnär och låter fadern visualisera hennes dröm. Titeln "Star gazer". Sikta mot stjärnorna.

Hon berättar om sitt liv i bilderna. Tjejgänget som sitter tillsammans vid ett runt bord är en av få målningar där vi får möta blickar. Oftare vänder hennes personer ryggen mot betraktaren.

Hon undviker naturligtvis blicken med avsikt.

Hon anser också att det är mer vilsamt för betraktaren att se ansiktet av en docka, en marionett, en porslinsfigur. Många av hennes bilder har det motivet och mig provocerar det. Jag kan inte förklara varför men antingen säger just de bilderna mig inget. Eller så lockas jag inte ens att titta någon längre stund på dem.

När jag lämnar den stora och generösa utställningen kan jag konstatera att visst är det så. Karin Mamma Andersson målar skjortan av de flesta. Att hon blivit så eftertraktad av konstvärlden förvånar inte det minsta. Hennes värld är både vardaglig och magisk. Och helt storslagen.

Utställningen pågår till den 10 oktober.

Det pågår fler utställningar på Louisiana, bland annat Mor, där besökarna uppmanas att skriva något om sin mor på en lapp och sätta upp på väggen. I den visas 140 verk av många konstnärer. Den slutar 29 augusti. Grönländska Pia Arke visar fotografier till den 2 januari.

Arthur Jafa som uppmärksammades på Venedigfestivalen 2019 visar sin konst, stark med rötterna i den afroamerikanska kulturen. Pågår till den 31 oktober.

Kerstin Monk

*

Fakta:Karin Mamma Andersson

Ålder: 59 år

Familj: Maken Jockum Nordström och parets två barn.

Bor: På Södermalm i Stockholm.

Aktuell: Med utställningen ”Humdrum Days” på Louisiana i danska Humlebæk som pågår till 10 oktober.

Utbildning: Karin Mamma Andersson började utbilda sig på skulpturlinjen vid Konstfack i Stockholm, men övergick till fri konst vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, 1986–1993. Hon började använda tillnamnet Mamma smått på skämt i samband med en elevutställning 1992, men det kom att bli ett artistnamn.

Bakgrund: Hon har utfört Nobelprisdiplom till Elfriede Jelinek 2004, Harold Pinter 2005, Orhan Pamuk 2006 och Doris Lessing 2007. Hon fick Carnegie Art Award:s förstapris 2006. Utställningen som hörde ihop med detta pris ägde rum i Helsingfors konsthall hösten 2007.

Hon är ledamot av Konstakademin sedan 2002 och blev filosofie hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet 2010.

Utställningar i urval: ”Devil may care”, Venedigbiennalen 2003. Moderna museet 2007. ”Who is sleeping on my pillow”, David Zwirner 2010. ”Dog days”, Museum Haus Esters 2011. São Paulo-biennalen (som curator) 2018. ”Memory Banks”, Contemporary Arts Center Cincinnati 2020, Louisiana 2021.