Vaccinationsilska efter besök i Iggesund: "Har gått och känt efter minsta symtom de här dagarna"

Det var på eftermiddagen den fjärde februari som sambon och han hade tid för vaccination. Den är efterlängtad.

– Vi vill få vaccinet i hopp om att vi ska kunna återgå till något som liknar ett normalt liv, säger Sigge Wallner.

Sambon och han är i åttioårsåldern och hon har nedsatt rörelseförmåga. Dagarna efter vaccineringen var för hans del fylld av oro efter att ha trängts i entrén till Iggesunds hälsocentral. Inkubationstiden är ungefär fem dagar för covid-19.

– Du fattar ju själv, jag har gått och känt efter minsta symtom de här dagarna, säger Sigge Wallner.

Region Gävleborg framhåller själva behovet av smittfria miljöer vid vaccinationen och att det ska finnas värdar som hjälper till att reglera trängsel i lokalen.

Att det var så trångt vid entrén på Iggesunds hälsocentral beror på brister i logistiken förklarar Helena Bikoff, verksamhetschef för primärvården i Hudiksvall.

– Vi har gjort ändringar i logistiken i Iggesund så att det ska gå bättre, säger Helena Bikoff.

Sigge Wallner berättar att väl vid ingången visar det sig att det är kö in i byggnaden. Där finns människor som ska få sin bokning bekräftad av personalen. Där är kö till hissen och samtidigt kommer en ström av människor på väg ut från hälsocentralen.

– De flesta andra var i vår ålder och det är en ålder då vi behöver hissen för att ta oss upp en våning, säger Sigge Wallner.

Det fanns inte en chans att hålla social distans till andra människor i entrén. Kön stannade upp när en bokning inte kunde bekräftas.

– Jag fick högljutt veta att vi kom sjutton minuter före vår bokning och därför ökade på trängseln, säger Sigge Wallner.

Han påpekar att i rådande väderlek vill ingen stå ute och vänta. Det borde finnas en luftsluss och personal som styr ett kösystem.

– Vi vill att de som besöker vaccineringen kommer i exakt rätt tid och att de väntar utomhus, säger verksamhetschef Helena Bikoff.

Väl uppe på andra våningen där vaccineringen genomförs fanns det gott om utrymme för att slippa trängas och paret behövde inte vänta till utsatt tid för att få sin vaccinspruta berättar Sigge Wallner.

– Jag trodde det skulle fungera som vid höstens influensavaccinering, att den som fått sprutan gick ut en annan utgång. Men så fungerade det inte när vi var där. Vi skulle ut samma väg vi kom in, säger Sigge Wallner.

Det finns flera utgångar förklarar verksamhetschefen men ibland uppstår det situationer när många behöver hissen samtidigt.

Inom några veckor är det dags för Sigge Wallner att ta sin andra dos av vaccin.

– Då kommer jag att söka mig någon annanstans där tillgängligheten är bättre, säger Sigge Wallner.

Vid den nyöppnade vaccinationsstationen på Håstaholmen används just nu samma in- och utgång. Men där kommer en ny dörr att sättas in för att ge separata ingångar och utgångar, förklarar Helena Bikoff vid Region Gävleborg.

Sigge Wallner tycker att det gick någorlunda bra att boka vaccineringstiden. Han försökte ringa flera gånger innan han kom så långt att han kunde knappa in sina uppgifter.

Beskedet var att det skulle kunna dröja upp till tio dagar innan någon från sjukvården kontaktade honom.

– Jag fick vänta i tre-fyra dagar innan de ringde upp mig så att jag kunde boka en tid åt sambon och mig, säger Sigge Wallner.