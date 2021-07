V75 på Hagmyren – hemmakusken drömmer om en vinst: "På kvällen hoppas jag få ta en drink med Hasse Backe"

Under 2021 har Hanna Forslin på elva starter kört in knappa niohundratusen kronor. Således har Hagmyrenkusken haft en bra säsong, men riktigt nöjd är hon inte, och förmodligen kommer hon inte bli det heller.

– Det har väl gått ganska bra, men nöjd blir man ju aldrig. Blir man nöjd är det över. Dessutom har jag blivit medveten om att det inte alltid blir precis som man vill. Även om jag såklart vill vara bäst redan nu vet jag att det tar väldigt lång tid att bli en riktigt framgångsrik kusk och tränare.

Hur länge planerar du hålla på?

– Hela livet är det tänkt, skrattar Hanna Forslin fram.

Hanna Forslin har tillsammans med sin sambo Anders Rengman, och tvååriga dottern Lova, precis förvärvat Stall Timotejs gård i Iggesund. Förhoppningen är att den nya gården ska ge henne och de elva hästarna hon har i träningen ännu bättre möjligheter.

Bland de elva hästarna Forslin tränar finns det både varm- och kallblod.

– Det har bara blivit så av en slump, jag har ingen inriktning. Jag har jobbat mest med varmblod men jag tycker det är roligt att träna olika. Jag tror det är bra att kombinera, säger Hanna Forslin.

I helgens V75-7 på Hagmyren ska Forslin köra Aperfectdream medans hästen Malkin ska göra sin debut i monté. Däremot sker inte montédebuten med Hanna själv på ryggen.

– Jag saknar licens för att rida monté så Jenni H Åsberg kommer rida honom. Det blir ett tuff lopp, han står tillägg och det är flera bra hästar med i loppet.

Men när det under lördagskvällen är dags för Aperfectdream är det Hanna själv som sitter i sulkyn.

– Det kommer bli ett tufft lopp, dels är det inte hans favoritdistans och sen är det några andra hästar som jag tycker ser bättre ut på pappret. Så jag försöker hålla nere förväntningarna.

En person som kommer hålla tummarna för Aperfectdream är fotbollskommentatorn Hasse Backe. Backe har under de senaste åren blivit en nära vän till Hanna Forslin.

– Jag kom kontakt med Hasse via ATG-talang. Det var ett program där man plockade ut fem... ja, personer i Sverige som håller på med trav.

Ordet du söker är talanger, inte personer.

– Haha, ja det är det väl. Men det blev så mycket talang-snack nu, skrattar Hanna blygsamt fram.

Genom ATG-talang träffades Hanna och Hasse första gången där Hasses roll var att agera mentor. Efter att de två blivit mer bekanta blev Hasse Backe även huvudsponsor till Hanna Forslin.

– Det var bara en bonus, det viktigaste är att ha någon att prata och bolla tankar med. Vi pratar med varandra minst en gång i veckan, han är bara en så jäkla fin och snäll människa. Jag ska försöka få hit honom på lördag, det är dags att bjuda hem honom på en drink, skrattar Hanna fram.

En annan person 27-årigen ofta bollar saker och tankar med är den mentala coachen Stig Wiklund. Wiklund är delägare i Malkin och 2-åringen Konjaks Krongla.

– Just när allting hände med Malkin hade vi kontakt med varandra säkert tre gånger om dagen under två veckors tid. Där och då var jag så less och ville sluta med allting och bara ge upp.

– Nu pratar vi med varandra en dag i veckan och stämmer av läget. Men det är tack vare honom, min familj och vänner som jag fick tillbaka glädjen för travet, och nu sitter vi här, säger Hanna.

Nu sitter vi här och på lördag kommer Hanna sitta bakom Aperfectdream. Frågan är uppenbar, hur ser den perfekt drömmen ut på lördag?

– Den ser ut som så att att jag och "Drömmen" får en lucka med 200 meter kvar och får trava in som etta. Sen på kvällen hoppas jag få ta en drink med Hasse, avslutar.

Hemmahästarna i V75

V75-2 Tekno Viking – Jan-Olov Persson

V75-3 Doctor Doxey Zenz – Mathias Andersson

V75-4 Kaitlin Way Scott – Jan-Olov Persson

V75-7 Aperfectdream – Hanna Forslin