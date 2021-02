Utvisad kyrktjuv har varit i Sverige på nytt – nu åtalas han

Det var under åren 2011-2013 som flera kulturföremål stals från hembygdsföreningar i Hälsingland. Spåren ledde till den man, José Arteaga Hernández, som redan 2006 dömts till fängelse efter att ha plundrat flera norrländska kyrkor.

Vid en husrannsakan hemma hos mannen i Spanien hittades stora mängder föremål och 2015 dömdes han till fem års fängelse och att betala närmare två miljoner kronor i skadestånd.

Redan 2006, i samband med den första domen, utvisades mannen på livstid. Det verkställdes 2009 i samband med att han frigavs villkorligt och utvisades till Spanien.

Därefter han han trots detta återvänt till Sverige flera gånger om.

Nu åtalas mannen på nytt för brott mot utlänningslagen eftersom han under 2019 befunnit sig på en ort i Ljusdals kommun, där han under några dagar hyrt en stuga. Även under tidigare perioder har han ofta varit på samma plats.