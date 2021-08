Utomhusbio blev filmkväll med popcorn inomhus - skyfallen ställde till det i Hög: "Gräsplanen var vattendränkt"

Med kort varsel hade man behövt flytta in biokvällen – och utomhusaktiviteterna fick ställas in. Men det var inga trumpna miner på onsdagskvällen när HT besökte hembygdsgården i Hög under förberedelserna.

– Föreställningen är gratis och har inte kostat föreningarna så mycket att arrangera. Det är roligt att man kan göra sånt här – utan att det kostar så stora pengar, säger Hasse Nyberg.