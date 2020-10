Urpremiär i Delsbo för film om The Animals odödliga hit: "Jag är jätteglad att ha kommit i mål med den"

Många som blev vuxna på 1960- och 70-talet har ett förhållande till popballaden som inleds med texten: "There is a house in New Orleans, they call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. Dear God, I know I'm one." Ursprunget är inte helt känt, men enligt vissa källor har melodin sina rötter i en folklåt från 1500-talet. Låten har spelats in av artister som Lead Belly, Clarence "Tom" Ashley, Woody Guthrie, Bob Dylan och många andra, men det var The Animals inspelning från 1964, med Eric Burdons karaktäristiska röst, som gjorde den till en verklig hit.

Du ställer frågan till de intervjuade i filmen. Men vad tänker du själv på när jag nämner låten "The house of the rising sun"?

– Jag tänker på alla fester där någon med gitarr spelar och vi andra efter bästa förmåga sjunger med, ofta lite för högt, men med glädje. Känner också en svag och lite erotisk doft från det fria sextiotalet, säger Erik Strömdahl, som både filmat och redigerat dokumentären.

Den som var med på den här tiden får säkert en hel del flashbacks av filmen, bland annat med hjälp av svenska radiolegender som Klas Burling, Lennart Wretlind, Kersti Adams-Ray och Stefan Wermelin som intervjuas. Dansbandsmusikern Janne Önnerud och artisten Petra Marklund ger också sina associationer till låten och popmusiken.

Filmen "Rising Sun Blues – i popens gryning" utgår från en liten intim konsert som den nya konstellationen av The Animals gjorde på en hamburgerrestaurang i Haninge i maj 2018. Erik Strömdahl, som tidvis bor i Stockholm, fick tillstånd av bland andra bandets grundare, trummisen John Steel, att filma den.

Han har arbetat med filmen i flera år, intervjuat mängder av människor och letat klipp och scener ur pophistorien.

– Jag är glad över att ha kommit i mål med filmen. Det varit otroligt mycket jobb med att klarera alla rättigheter med olika artister. 20 sekunder med Bob Dylan, till exempel, kostade cirka 18 000 kronor. Bara ljudet alltså.

Delsbomusikern Klint-Olle Jonsson medverkar också i filmen. Det är i en oförglömlig scen, där han ur minnet letar fram och prövande spelar den ikoniska låten på sitt dragspel.

– Han var en bra kontrast till stockholmarna. Jag hade bara sagt till honom att jag skulle ställa en enda fråga till honom och att han måste ha ett dragspel tillgängligt. Men jag visste ju att han har bra minne och är mycket musikalisk, säger Erik Strömdahl.

Filmen "Rising Sun Blues – i popens gryning", kommer att sändas i Kulturstudion på SVT 2 vid ett senare tillfälle.

Vid premiären i Delsbo på onsdag visas också Erik Strömdahls kortfilm från 1976, "Vattumannen", som handlar om en surrealistisk resa till Spanien året efter det att Franco dog.

Erik Strömdahl är redan igång med nästa filmprojekt, om Bobygden där han själv bor.

– Det finns så mycket här, och så många intressanta människor att intervjua, säger han.