Ur arkivet: Popbandstävling 1966 med lokala band

Sunberries från Näsviken vann och hade valt att spela Bloodhound och No response, två välkända låtar från tio i topp.

– Vi hade fixat rosa polotröjor och så lade vi oss på golvet och sprattlade med benen i slutet på No response. Jag tror det var det tricket som gav oss segern, säger Roger Frank, 54 år efter spelningen.

Sunberries bestod av Roland Sällström trummor. Bobby Burchardt basgitarr. Roger Frank kompgitarr, Lars-Göran Moberg sologitarr och Sören Bäckström på sång. Reportern skriver också att gruppen hade en egen manager som hette Bo Burchardt.

Först ut på scenen var den nya gruppen Accidents från Hudiksvall.

" Gruppen var det inget fel på, men grabbarna bör göra sig mera hemmastadda med den tekniska utrustningen. Det samma gäller för King Stars från Strömsbruk."

Den tredje gruppen The Head Masters framförde House of the rising sun, på ett sätt som lovade gott inför pojkarnas fortsatta karriär.

"Milfredz från Hudiksvall hade en ganska skicklig sologitarrist och basisten verkade också ha övat flitigt."

– Vi var så nervösa att vi nästan bet på naglarna. Jag tror det var första gången vi spelade inför publik, säger Anders Berglund, som spelade bas med Milfredz och fortsätter:

– Det var packat med folk på IOGT, nästan så att de stod på varandra och jag tror inte att det fanns några regler på den tiden på hur många som fick vara i lokalerna.

"Från Delsbo deltog Ringis Pop Band, som hamnade på en delad andra plats. "

"De gjorde kanske det säkraste uppträdandet och sångaren imponerade, utan darr på stämman."

– Vi spelade i Delsbo tillsammans med Ringis och de var så jättepopulära där på den tiden, och fick till och med spela på taket till Gulfmacken, minns Roger Frank.

Den största musikaliska upplevelsen stod Strängs från Harmånger, fast de bara hade övat tillsammans i tre veckor. Deras version av Lonesome me imponerad på reportern. Börje Berglin svarade för kvällens bästa gitarrsolo. Som kompgitarrist och sångare stod Kjell Jonsson i en klass för sig. Anders Berg på bas och Ove Ahlstrand på trummor stod för ett föredömligt komp.

Kvällens sista band var Jonnes från Hudiksvall som kom på fjärde plats.

– Musiken från 1960-talet är fortfarande populär och jag spelar den fortfarande på olika arrangemang, säger Roger Frank.