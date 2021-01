Ur arkivet: Hep Stars satte publikrekord

Det var långa köer fram till vändkorsen den här kvällen som blev säsongens publikrekord.

Under deras stora hitlåt "I natt jag drömde" blev det allsång. HT-reportern Ronnie Olsson tyckte att Svenne Hedlund skulle engageras som allsångsledare nästa säsong på Köpmanberget.

Hep Stars satte verkligen Köpmanberget i gungning den här kvällen.

"Hundratals flickor i de yngsta tonåren släppte loss allt vad dom hade- både tårar och röstresurser, när Hepparna rockade i Put a ring around my neck och när I natt jag drömde.... kom i tur gungade också deras mera anonyma fans, alla mammor och pappor föll in i refrängen, och då lät det väldigt "mycket" på Köpmanberget".

Kvällens amatörgäster var Hjördis och Runa från Ilsbo samt sånggruppen Flasch från Forsa. Dom senare vill vi gärna ge epitetet sommarens bästa amatörer på Karusellen" (Namnet på arrangören IOGT:s torsdagskvällar på Köpmanberget, reds anm)

Fotografen Urban Åkerström har inte så många minnen från just den här konserten med Hep Stars. Det var många kända artister under somrarnas torsdagskvällar på Köpmanberget, men en konsert där, minns han lite extra.

– Jag skulle fotografera Lill Lindfors och Anders Linder. Det var trångt och jag stod bakom scenen och väntade. Då öppnades dörren till en loge och Anders Linder stack ut huvudet. Jag passade på och fråga om det var ok att stå lite på scenen och fotografera.

Det skulle nog gå bra sa Anders Linder och fortsatte:

– Kom in till oss, vi har kaffe och bullar.

Var du där, kanske du hittar igen dig på den stora publikbilden? Jag hittar minst tre klasskompisar från grundskolan.