Uppsving för tunnbrödet – bagare från hela landet samlades: "Jag dör vad gott det luktar"

I Långheds bygdegård sprider sig en härlig doft av nygräddat bröd från den vedeldade bakugnen. Zehra Sheikho bakar kurdiskt bröd och Margareta Englund sköter gräddningen med en långskaftad brödspade.

– Men jag dör vad gott det luktar, säger Anki Berg, när hon stiger över tröskeln och in i värmen i bageriet.

Och det är just in i värmen som hon vill föra tunnbrödsbagarna från hela landet som under måndagen samlats i Långhed för avstampet i ett tvåårigt projekt.

Läs också: Nu är ugnen på plats – invigning av Långheds bygdegård

Projektet Nätverk för tunnbrödsbagare är precis vad det låter, en gemensam plattform med syftet att sammanföra och stärka kommersiella tunnbrödsbagare.

Tunnbrödsentusiasten Anki Berg från Umeå är inte bara projektledare och projektägare, hon sitter även i tunnbrödsakademien och har skrivit den prisbelönta boken Tunnbrödet: en läcker historia.

Det var i samband med att hon skrev boken och reste runt i Sverige som hon såg att det saknades en mötesplats för utbyte av tankar och erfarenheter.

– När jag träffade massor av människor som bakade såg jag att här finns lust att lära sig mer. Vi samlar småskaliga tunnbrödsbagare från hela landet för att de inte ska känna sig ensamma, utan se att det finns fler som gör samma sak, säger Anki Berg.

I bygdegårdens brödkorgar lägger ett femtontal tunnbrödsbagare sina bröd för provsmakning. Ulla Friberg bakar sitt tunnbröd på en bondgård utanför Linköping.

– Eftersom det är så mycket rågmjöl i det här brödet har det fått namnet Råger, säger hon och fortsätter:

– Jag testar mycket olika spannmål och jag har bakat på potatis, kulturspannmål och blod från våra kor. En del har med sig det här från barnsben, men jag har bara bakat i sex år och har inget familjerecept.

Läs också: LÄSARTEXT: Invigning av den "internationella" bakugnen i Långhed

Intresset för tunnbröd har ökat under de senaste åren och med det blir tunnbrödsbagarna ute i landet också allt fler. Anki Berg säger att de är alla överens om att tunnbrödet ökar i popularitet.

– Folk vill handla mer lokalproducerat och de vill veta var råvarorna kommer från. Det är som med allting annat, när det gått ett visst antal år blir man nostalgisk och så minns man hur farmor och mormor gjorde. Det blir som en mathistorisk resa, säger Anki Berg.

Läs också: LÄSARTEXT: Glada budskap till Långhed

Det var ett enkelt beslut att förlägga den första träffen av totalt fyra tunnbrödsträffar i Hälsingland.

– Hälsingland är ett väldigt intressant landskap. Här finns en lång tradition av att baka tunnbröd och många tunnbrödsbagare. Tunnbrödstraditionen lever och manifesteras genom alla intressanta besöksmål, säger Anki Berg.

Projektet Nätverk för tunnbrödsbagare är finansierat av Europeiska jordbruksfonden och Jordbruksverket.