Uppgifter: Han ska träna Bollnäs kommande säsong: "Det är ingenting jag känner till i alla fall"

Daniel Mossberg och Christoffer Fagerström lämnar, men truppbygget inför nästa säsong går ändå framåt för Bollnäs trots den ekonomiska krisen. Två nyförvärv, en rad förlängningar – och framför allt så stannar storstjärnan Per Hellmyrs.

Däremot finns det fortfarande frågetecken kring tränarpositionen.

Jesper Söderbäck och Daniel Skarps tog över huvudansvaret när Svenne Olsson tog timeout strax före slutspelet den gångna säsongen. Nu står det klart att i alla fall Jesper Söderbäck lämnar ledarstaben – och hur den kommer se ut kommande säsong har ännu inte presenterats.

Uppgifter till Bandypuls menade på tisdagen att Patrik Larsson ska träna Bollnäs nästa säsong. Något som han själv nekar till när vi når honom på telefon.

– Det är ingenting som jag känner till i alla fall, säger han och skrattar till innan han fortsätter:

– Det var ju en spännande överraskning att få höra det. Det kan jag väl säga i alla fall.

Har du haft någon kontakt med Bollnäs?

– Ja, jag för en dialog med Bollnäs, det gör jag faktiskt. I många hänseenden. Dels så bor jag i stan och dels har jag ju grabben (Jesper Larsson, ännu inte klar för en fortsättning) i Bollnäs. Sen känner jag många som jobbar inom Bollnäs Bandy, så det är klart att jag för en dialog med personer så.

Moderklubben är Bollnäs och där spelade han också under stora delar av sin aktiva karriär. Därefter har han också tränat Bollnäs samt Ljusdal under flera säsonger.

Förra året anslöt han till Brobergs tränarstab, men inte heller där är det alltså klart med en fortsättning.

– Nej precis, jag har inte gjort någonting klart där. Jag håller väl på och tittar lite på hur min bandyframtid ska se ut, så kan man väl säga. Jag har ju ett företag att sköta om och har ju rätt mycket att göra, så jag håller på att fundera helt enkelt, säger han.

Vad är det du väljer mellan?

– Jag vill inte gå in på det i nuläget. Jag funderar som mest just nu, vi får ta det när det är klart helt enkelt. Men på något sätt kommer jag väl vara kvar inom bandyn i alla fall, det är tanken. Men just det där att jag skulle vara tränare... det blev jag överraskad över. I dagsläget vet jag inte vart jag tar vägen med min bandy, men vi får se inom kort.