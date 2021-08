Upp till 100 millimeter regn att vänta: "Ett lågtryck som ligger och snurrar"

Det väntas upp till 100 millimeter regn lokalt.

– Regnet kommer att dra in redan under natten mot tisdagen. Det är ett lågtryck som ligger och snurrar redan, och så kommer det att tillta i intensitet under eftermiddagen. Det är ett väldigt stort regnområde som täcker in hela Gävleborg, säger Maria Augutis på Stormgeo.

Ännu har inte SMHI utfärdat någon varning, utan i nuläget är det risk för regn som anges.

– De största regnmängderna väntas under sen tisdagseftermiddag och under kvällen. Sen kommer det att fortsätta under onsdagen för att mattas av under onsdagseftermiddagen. Det är mycket möjligt att det kommer att utfärdas en varning längre fram, säger Maria Augutis.

Var de största regnmängderna kommer att hamna mer exakt är svårt att säga, samma gäller för hur stora mängder det blir.

– Vi kan med ganska stor säkerhet säga ATT det kommer att regna. Men exakt var och hur mycket är väldigt svårt att veta. Det kan vara så att det regnar jättekraftigt på ett ställe, men att det inte finns någon mätstation som plockar upp det just där. Men det kommer att regna ihållande och det kommer att regna mycket, säger Maria Augutis.

Regnvädret kommer utan särskilt mycket åska.

– Det kan vara någon åskknall här och var men inte mer än så. Däremot kommer det att vara blåsigt längs hela kusten.

Blir det så stora regnmängder som man befarar, mellan 70 och 100 millimeter, kan det orsaka problem.

– Det är framför allt översvämningar i källare, dagvattensystem, mindre vattendrag och brunnar, som man kan drabbas av. Om man är ute och kör i morgon och även onsdag ska man vara väldigt försiktig och hålla avstånd till bilen framför. Man ska hålla ett extra öga under viadukter och man ska aldrig köra genom stillastående vatten, säger Maria Augutis.