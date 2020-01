Unikt skeppsfynd i Stockholm – byggdes i Enånger: "Furun är fälld strax efter 1593"

Det var hertig Karl som befallde att det skulle byggas ett skepp i Hälsingland 1598.

Enligt hertigens instruktion skulle "arbetet inte betunga allmogen" och de skulle handla med en skeppsbyggarmästare där i landet, benämnd Anders i Holm. Virket till skeppsbygget var redan levererat, står det i beställningen.

– Skeppsbyggaren Anders i Holm bodde i Hudiksvall vid "yttre sundet". Det är dagens område runt kanalen mellan Lillfjärden och havet, säger Thomas Sverker.

Anders i Holm fick uppdraget att bygga skeppet av fogden Lars Larsson, som var bosatt i Finflo/Hällsäter.

– Varför skeppet byggdes i Enånger och inte i Hudiksvall går inte att utreda i källorna. Inte heller om det var just på platsen Holm i Enånger som skeppsbyggningen låg, även om det ligger nära till hands att tro det med tanke på Anders tillnamn, säger Thomas Sverker och fortsätter:

– Om Anders i Holm kom från Enånger, kan det vara en anledning till att man anlade skeppsbygget där.

Anders i Holm var skeppsbyggaren på plats med det övergripande ansvaret.

– Jag tror att han bodde i Enånger delvis under tiden skeppen byggdes. Detta trots att han står skriven i Hudiksvall. Det verkar inte troligt att han hela tiden reste mellan Hudiksvall och Enånger under de år som skeppet byggdes.

Som ersättning fick Anders i Holm 1 000 daler penningar.

Läs mer om skeppsfyndet i Kungsträdgården här

Det krävdes många olika hantverkare för skeppsbygget. Det står att skepparen Per Duus betalade smederna för deras arbete på skeppsbygget, så ansvaret för bygget verkade vara uppdelat på flera personer. I de gamla dokumenten framgår också att det byggdes minst två stora skepp i Enånger av Anders i Holm.

Samson var ett stort skepp, cirka 30 meter långt och tio meter brett med en uppskattad vikt på 700 ton.

Thomas Sverker säger att historien om skeppsbyggandet i Sverige och i Enånger är väl värd att berätta. På 1590-talet var det en ganska decentraliserad funktion att bygga skepp och byggen pågick samtidigt på elva orter i landet. En situation som förefaller ha förändrats omkring 1605 då hertigen som nu blivit kung, värvade timmermän från Norrlandslandskapen till Skeppsholmen i Stockholm.

– Inget av skeppen är namngivna när de lämnar Enånger. Det första skeppet är flyttat år 1600 till skeppsgården i Stockholm, säger Thomas Sverker, som är lite tveksam till uppgifterna om att det verkligen är skeppet Samson som hittats i Stockholm.

I alla fall har han inte funnit något i källorna som kan bekräfta det.

Jim Hansson, intendent på statens maritima museer som var med på utgrävningarna av skeppsfyndet i Kungsträdgården, menar att alla bevis pekar på att det är Samson. Måtten överensstämmer väl med de uppgifter som finns från byggandet, när de jämförts med det skepp som hittats i Stockholm.

– Hertig Karl beställer bara ett skepp under sent 1590-tal. Vi har de vetenskapliga analyserna som visar att furun är fälld strax efter 1593 i områdena runt omkring Enånger. Vi har hittat uppgifter på att skeppet redan 1605 repareras. Skeppet försvinner sedan ur flottans rullor 1607. I det arkeologiska materialet som sedan påträffats i vraket, när det varit vattenfyllt, så dateras det till mellan 1610-1620, så enligt mig är det väldigt mycket som pekar på det är just Samson. Det finns inget så stort skepp som byggs just där med klara influenser från örlogsskeppen som just Samson.

Lokal tradition säger att det en gång legat ett skeppsvarv på andra sidan Enångersån från Holmen. Om det har någon relevans till skeppsbygget på 1600-talet är omöjligt att veta.

– Det framgår klart och tydligt i fogdens räkenskaper att det handlade om "Nya skeppsbyggningen i Enånger" - vilket jag tolkar som att just där hade man inte tidigare byggt skepp. Innan hade man sådana platser i Hudiksvall, Rogsta, Iggesund men nu alltså i Enånger.

Det var det bara ett skepp som byggdes på beställning i Enånger till flottan.

– Anders i Holm kan säkert ha byggt ett till stort skepp som hembygdsforskaren fått fram, men då sannolikt inte på beställning av flottan, i och med att inget sånt nämns förutom Samson i flottans skeppslistor från den tiden och från det området, säger Jim Hansson

Djupgåendet för Samson var omkring två meter, när skeppet var klart för transport från Enånger till Stockholm. Om det bogserades eller seglade själv är oklart.

– Min gissning är att Samson sannolikt hade någon form av rigg från Enånger, även om hon sedan utrustades och färdigställdes i Stockholm. Tackel och tåg verkar man ha försett skeppen med i Stockholm, säger Jim Hansson.

Thomas Sverker har också hittat att Hans i Skogsta, byggde en Esping till skeppet i Enånger. Det var en liten båt som användes till att frakta personal och annat till det stora skeppet, och kunde även användas som livbåt.

Tiderna i Sverige var oroliga när Samson byggdes. Som lite kuriosa nämner Thomas Sverker att vintern 1598–99 så förlades det tre krigsskepp i vinterläger i Hudiksvalls hamn.

- Det var Svanen, Näktergalen och Himmelsfart vilka samtliga förefaller varit med i den konvoj som återförde Sigismund till Polen i oktober 1598. Detta efter dennes förlust i slaget vid Stångebro i inbördeskriget om Sveriges tron emot farbrodern, hertig Karl.

– Men jag undrar om de verkligen låg här på vintern, när skeppen riskerade att frysa inne när isen lagt sig.

Thomas Sverker har sina rötter i byn Smälsk, nordöst om Hudiksvall där hans morfar bodde. Han har under många år forskat om traktens historia, fast han själv bor i Borås. På senare år har han koncentrerat sin forskning på 1500- och 1600-talen.

– Det handlar om att hitta något som ingen annan har känt till.

Anders i Holm verkar förutom skeppsbyggandet, haft inkomster för något relaterat till Agöarna, eftersom han får ett torp i Idenor, som kompensation för utebliven ersättning för dessa.

– Där slutar spåren efter honom, säger Thomas Sverker.

Arkeologernas fullständiga rapport om skeppsfyndet kommer snart att publiceras med mer noggranna beskrivningar av fyndet och skeppets ursprung.