Unikt silverstop under klubban – flera kvalitetsföremål på stor auktion: "Årets höjdpunkt"

Många hade sökt sig till Variant köpcenter i Bergvik under fredagen för att avrunda julen och året med att ropa hem olika auktionsfynd. I salen trängdes, utöver de många besökarna, föremål med anor från 1700-talet med mer nutida objekt.

Men att det var en lite speciell julaktion märktes framför allt på intresset – och att flera budgivare fanns med på telefon.

– Ett sådant här sorts stop kommer bara ut vart tionde år. Det är unikt, säger utroparen Lennart Holm från Bergviks auktionstjänst.

Läs mer: Auktioner ropar liv i Variant – lockar storpublik till Bergvik

I sina händer håller han ett stop i silver tillverkat av silversmeden Hans Langberg år 1770 i Söderhamn. En smed som annars har gjort många arbeten i form av brudkronor, dopskål och bägare åt olika kyrkor runt om i Hälsingland.

– Det är hemskt svårt att säga vad stopet kan vara värt men jag tror inte att det hamnar under 20 000 kronor i dag, säger Lennart Holm när han tillsammans med sonen och delägaren Rasmus Åhlenius visar runt i auktionssalen.

Läs mer: Hoppas få en större del av marknaden efter att Brolins gick i graven

Bland tavlor av Mårten Andersson, en klassisk moped och gamla allmogeskåp och bord stannar Rasmus Åhlenius upp vid ett lådfack. Ett av flera objekt med en lokal förankring, och som tidigare stått i Westerbergs lanthandel i Florhed, Hälsingemo.

– Det är roligt med tanke på dess historia, precis som golvurnorna där borta. Värdet är inte skyhögt men det finns en intressant historia bakom, säger han och pekar på två stycken drygt meterhöga golvurnor som tidigare ska ha sått på Axmarby slott.

Läs också: Högt pris för Mårten Anderssons tavla på auktion

Många av föremålen kommer från dödsbon som auktionsfirman tagit sig an att städa ur, men även sådant som lämnats in. Just jul- och påskauktionen brukar innehålla kvalitetsinslag. Bland de lite mer exklusiva föremål som ropades ut under fredagen fanns en diamantring i 18 karats vitguld och med en diamant i 1,2 karat, där nypriset värderats till 95 000 kronor.

I auktionshallen fanns också en rysk ikon med bandylegendens Göran "Dallas" Sedvalls personnummer inristat på baksidan.

– För att kunna ta hem sådant här till Sverige var man tvungen att rista in sitt personnummer. Den har vi fått in av en person som fått den av Dallas, säger Rasmus Åhlenius.

Läs också: Gårdsauktion med prylar från fyra sekel i Svartvik gav 750 rop

När auktionen väl drog igång avlöste ropen varandra i rask takt. Jan Palmborn kunde vända hem till Bollnäs med både ett skåp och en fåtölj från den kände möbelformgivaren Carl Malmsten.

– Jag tyckte att den var fin och tänkte klä om den med fårskinn. Det är kul att besöka de här auktionerna, säger han.

Även arrangörerna var nöjda med tillströmningen av besökare. Och när buden summerades kunde det konstateras att silverstopet såldes för 34 000 kronor.

– Det här är årets höjdpunkt, säger Rasmus Åhlenius.