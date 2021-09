Unik bana på skidstadion klar på rekordtid: "Det har ramlat på bra"

Rullskidor har blivit en allt större del av barmarksträningen för skidåkarna. För att kunna åka har de varit hänvisade till att träna efter vägar eller cykelbanor. Men då det som i Hudiksvall, inte finns så mycket cykelbanor, då återstår inte annat än att ge sig ut i trafiken längs smala vägrenar. Det var något som Hudiksvalls IF:s skidungdomar påtalade för styrelsen, som genast började fundera.

– Vi resonerade; hur ska vi kunna hjälpa ungdomarna att träna på ett säkert sätt, säger Stefan Skalman i HIF.

Sen tog det inte lång tid innan planerna på en multibana på skidstadion var ett faktum.

–Det bygger på en kedja, där alla vill framåt. Och det har vi lyckats jättebra med, säger Stefan Skalman.

Första kalkylerna på multibanan hamnade i storleksordningen åtta, nio miljoner.

– Det var det bara glömma, det skulle vi aldrig kunna finansiera, säger Skalman.

Så projektet bantades. Banan kortades bland annat av 500 meter, man sparade in där man kunde, och när man kommit ner till sex miljoner ansåg man att projektet var genomförbart med stöd från Arvsfonden, Iggesunds sociala fond, RF SISU Gävleborg, Hälsinglands Sparbank, Hudiksvalls kommun, och så förstås HIF skidor själva.

Det har resulterat i en tre kilometer lång asfalterad bana mellan 3,5 och fem meter bred. Banan går i olika slingor med varierande svårighetsgrad.

– Vi har en slinga på 800 meter som är lämplig för de yngre. En annan slinga passar bra för parasportarna, och en del av banan är riktigt tuff med mycket backar, där behöver man vara vältränad, konstaterar Skalman.

Banan går bitvis efter den gamla bansträckningen, men över hälften av banan är ny.

Men att man skulle hinna bygga banan klar innan vintern var ingen självklarhet. När det sista beslutet inte kom förrän den 18 juni, då började Skalman misströsta.

– Jag visste att kunde vi inte jobba med den under semestern, då skulle vi aldrig hinna asfaltera innan vintern.

Men det sista och viktiga beslutet kom precis i rätt tid, sen arbetade man tio timmar per dag under fyra veckor i sommaren. Under tiden har Skalman fått revidera tidsplanen tre gånger – och med glädje. För det har gått snabbare än man räknade med från börjat.

– Det har ramlat på bra. Vi har haft god hjälp från lokala företag och vi har legat på från förening och jobbat.

Elitåkaren Daniel Rickardsson har testat banan under byggnationerna och lämnat synpunkter.

– Det är viktig att ta till sig från vad de som har erfarenheten har att säga. Bygger man fel, då är det inte kul, säger Skalman.

När Daniel Rickardsson själv började åka skidor var det inte lika vanligt att åka rullskidor som det är i dag.

– Rullskidorna var inte lika utvecklade som nu. Ofta gick de bra rakt fram, men var svårare att svänga med. I dag är rullskidorna en mycket större del av träningen, och en viktig del av teknikträningen, summerar han.

Rickardsson berättar att han överhuvudtaget inte ägde ett par rullskidor förrän han började på gymnasiet. I dag är förutsättningarna annorlunda.

– Tar man till exempel långloppsåkarna, så måste de åka rullskidor, utvecklingen går mot mer överkroppsarbete och mer fart, och det måste de kunna utöva sommartid. Däremot är löpning väldigt bra för konditionen.

HIF kallar banan för en multibana, för den är inte enbart tänkt för rullskidåkare, utan ska kunna användas av både parasportare och de som åker inlines till exempel.

– Parasportförbundet har varit här och testat banan och tyckte den var jättekul. De vill förlägga ett läger hit, och om 14 dagar kommer Hälsingland Skidförbund att ha ett läger här. Det ringer folk hela tiden och frågar om banan, avslöjar Skalman.

Banor av den här typen är inte vanliga. Närmaste banorna finns i Sundsvall och i Högbo, och banan i Sundsvall är en ren rullskidbana.

Hif smygöppnade sin multibana förra torsdagen, och många har passat på att nyttja den redan.

– På dagarna har det varit motionärer, och på eftermiddagarna ungdomar. Rullskidor är vanligast, men det är även en del som åker inlines. Och när vi får upp belysningen nästa vecka kan man nyttja banan även när det är mörkt, säker Skalman, som berättar att man även är i färd med att bygga en pumptrack.

– Den blir klar i början av oktober, och är liksom multibanan handikappanpassad och byggd för att skapa en trafiksäker miljö.

I dag, lördag, invigs den nya banan, och det är ett digert program man visar upp. Det blir supersprint, mixedstafett, teamrace med Ski classic åkare och HIF:s egna juniorer och seniorer, och HHC kommer att visa hur man kan använda banan för att träna med inlines.

Att multibanan kommer att få en stor betydelse för idrottarna, och kanske främst skidåkarna, det är Daniel Rickardsson övertygad om.

– Det är ett stort steg mot att satsa på de som vill åka skidor. Multibanan gör det möjligt att bo och träna i Hudiksvall på ett mycket bättre och säkrare sätt än tidigare.