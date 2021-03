Ungdom i Hudik brinner för Lettlands situation: "Det finns otroligt mycket kvar att göra"

När Situation Baltikums Lettlandsgala avslutades på lördagskvällen hade man fått in nästan lika mycket pengar som man fått ett "vanligt år" – nästan 40 000 kronor!

Att bedriva ideellt föreningsarbete under pandemitider är en utmaning. Och att lyckas samla in pengar via en digital gala höjer nivån ytterligare ett snäpp. Men Ronald Krathmans gamla elever håller, med sina unga krafter, ångan uppe och lyckas med båda delarna.