Unga slutar med idrotten i pandemins spår: "En utmaning för oss att få tillbaka dem"

Bland de tio största idrotterna är det hallidrotterna (innebandy, gymnastik, handboll och basket) som tappar mest tillsammans med budo och kampsport. För kampsporterna är det en stor minskning överlag. De idrotter som klarar sig bra är antingen utomhusidrotter i stor utsträckning (fotboll), eller har delvis utomhuskaraktär och hallar som ägs privat eller av förening (ridsport och tennis).

Det svåraste med pandemin för många föreningar är de minskade intäkterna. Något som Hudikgympan fått känna av. Med färre antal utövare och färre grupper blir det även mindre inkomster. Föreningen har heller inte kunnat anordna sina tävlingar och uppvisningar som brukar ge ordentligt med inkomster varje år. Och när träningarna blir inställda måste föreningen betala tillbaka avgifterna till de aktiva.

– Vi får bakslag på bakslag, och ändå försöker vi hålla oss över ytan. Det är ekonomin vi kommer att få kämpa med. Det kommer inte in lika mycket pengar som vi är vana att det brukar göra. Vi hyr lokaler av en privat hyresvärd, och vi har inte billigare pris för att vi är en förening. Vi ska ut med närmare 90 000 kronor i månaden i hyra, berättar Titti Frykman.

Även Strands IF:s ordförande Bengt Holmberg vittnar om minskade intäkter i coronans spår.

– Vi hade lite sparat från tidigare år, och har fått coronastöd, men ekonomin har varit speciell.

Alla stora evenemang som Strands IF får in pengar på blev inställda under fjolåret. Blodomloppet som drivs av friidrottssektionen, Hudik cup som drivs av fotbollssektionen, och marknaden, som hela föreningen är engagerad i.

Bengt Holmberg säger att man märkt att det var svårt att få tillbaka alla aktiva efter juluppehållet.

– Men jag hoppas inte att de lagt av. De som är födda 2001–2005 har inte haft mycket att göra i vinter, så det blir en utmaning för oss att få tillbaka dem.

Riksidrottsförbundet skriver att minskningen av idrottsaktiviteter bland unga blev allt tydligare under andra halvan av 2020 – sex miljoner färre deltagartillfällen registrerades via LOK-stödet. Idrottsrörelsen tappade ytterligare under hösten med en 14-procentig minskning av aktiviteter.

– Det här är mycket oroande för framtidens unga men också för idrottsrörelsen i stort. Vi är fortfarande mitt inne i pandemin och jag ser hur idrottsföreningar och ledare med imponerande tålamod försöker göra rätt, hålla igång så mycket som går och samtidigt behålla så många av sina aktiva som möjligt. Men det är en oerhört tuff uppgift, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet.

I Hudikgympan gissar Titti Frykman att man förlorat 400 aktiva på grund av pandemin.

– Vissa tror jag nog kommer tillbaka, men inte alla. Till exempel de över 15 år tror jag det är svårt att locka tillbaka. För de yngre barnen väntar nog föräldrarna med att anmäla på nytt till hösten. Åtminstone hoppas jag det.

Faktaruta: Utvecklingen för de tio största idrottsförbunden sett till antal rapporterade deltagartillfällen.

Fotboll +-0%

Innebandy -21%

Ishockey -9%

Gymnastik -24%

Handboll -23%

Ridsport -3%

Basket -19%

Simidrott -7%

Budo och kampsport -37%

Tennis +-0%

Idrottsförbund som organiserar kampsport:

Budo och Kampsportförbundet -37%

Judo -36%

Boxning -36%

Brottning -32%

Karate -28%

Taekwondo -28%