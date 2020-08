Unga lär sig friidrott på Sävstaås: "En sport för alla"

Under förmiddagen är det träning för barn från 8 år och på eftermiddagen träffas ungdomar från 13 år för att prova på de flesta grenar inom friidrotten. De går igenom två grenar per dag och under torsdagen stod tresteg och kulstötning på schemat.

Lotta Edwardsson är egentligen fritidspedagog men beskriver sig i detta sammanhang som "engagerad förälder". Hon är väldigt van att hjälpa till vid arrangemang som detta. Dessutom är hennes son en av tränarna.

– Jag har gjort så mycket här genom åren, suttit i kansliet och stått i kiosken. Jag jobbar ju med ungdomar annars också så jag kan inte låta bli att hjälpa till, säger hon och ler.

Lotta Edwardsson förklarar att det har varit en väldigt märklig säsong.

– Det har nästan inte varit några tävlingar, ingen publik på tävlingarna och ingen inkomst för klubben. Annars brukar vi få in lite pengar från tävlingsavgifter och korvförsäljning.

Ledarna Amanda Thyr, Cornelia Norell, Malte Edwardsson och Alexander Nyström är också aktiva i klubben. De som är 15 år och äldre kan tjäna lite extrapengar genom att vara sommarledare. Enligt Lotta Edwardsson kompletterar de varandra bra eftersom de är extra duktiga på olika grenar. Medverkande barn och ungdomar får en landslagströja, ett tidtagarur och ett diplom efter att veckan är över.

– Dessutom har Ica i Bollnäs sponsrat med frukt och saft, säger Lotta Edwardsson.

Hon berättar att hon och ledarna redan kan se vilka grenar barnen och ungdomarna visar en fallenhet för. Hon tycker att det här är ett bra sätt att upptäcka sina styrkor och menar att det inte är någon brådska som ung att specialisera sig.

– En fördel med friidrotten är också att det är en väldigt billig idrott att hålla på med. Det är en sport för alla, man behöver bara ett par springskor för att börja.

