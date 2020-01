Ung kvinna trängde sig in i bostad och misshandlade tjej – slog tjejen blodig

Det var i mars 2019 som en ung kvinna i Hudiksvall såg en kille hon hade, eller tidigare hade haft, en relation med. Han var vid en krog i Hudiksvall tillsammans med en annan tjej.

Den unga kvinnan har berättat att hon blev arg över detta och hon ska lite senare ha dragit ut tjejen ur en bil, slagit henne i ansiktet och sparkat på henne när hon låg ner.

Den unga kvinnan har erkänt att hon dragit tjejen i håret, men förnekar att hon gjort sig skyldig till misshandel. Men hon säger att det "svartnade" för henne när hon dragit tjejen i håret.

En polispatrull som var i närheten tog upp en anmälan om misshandel och hjälpte tjejen som blödde från ansiktet.

Lite senare samma natt bestämde sig den unga kvinnan och en av hennes kompisar att de skulle gå hem till killen. Där befann sig även tjejen som tidigare under kvällen hade blivit misshandlad, samt killens mamma och syskon.

Den unga kvinnan och hennes kompis trängde sig in i bostaden under tumultartade former.

Den unga kvinnan misshandlade åter tjejen, medan kompisen försökte hindra både killen och hans mamma från att ta sig in i rummet där misshandeln pågick. Kompisen ska dessutom ha knuffat killen, hållit ner honom på marken och rivit honom på halsen. Kompisen nekar dock till brott och säger att hon bara höll ner killen för att lugna honom.

Nu döms den unga kvinnan för två fall av misshandel, samt för hemfridsbrott. Kompisen döms för hemfridsbrott och misshandel.

Rätten anser att brotten är så allvarliga att straffet för en vuxen person skulle bli fyra månaders fängelse, på grund av den unga kvinnans ålder är straffvärdet två månaders fängelse. De bedömer dock att risken för återfall i brottslighet är låg, och den unga kvinnan får därför en villkorlig dom med 75 timmars samhällstjänst.

Kompisen, som även hon är en ung kvinna, döms till villkorlig dom med 50 timmars samhällstjänst.