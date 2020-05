Ung företagare satsar på grönsaker och blomster: "Jag ser inte så mycket problem"

Om ett par veckor går Järvsötjejen Clara Fransson, 19, ut naturvetenskaps­programmet vid Slottegymnasiet. Men det är inga lata sommardagar som väntar, för hon har nyss startat företaget Clara Cavat, för att odla och sälja grönsaker. Någon tidigare erfarenhet av vare sig företagande eller odling har hon inte.

– Jag har fått läsa mycket, och Google is your best friend, ler hon.