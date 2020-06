Underhållning väntar i sommar för stora och små: "Det här är grupper som är värda detta"

I en gemensam satsning kommer Region Gävleborg och Bollnäs kommun bjuda på flertalet uppträdanden i sommar. Fem förskolor inom kommunen kommer att få besök av ensemblen Yria som kommer bjuda på underhållning i form av musik och dans.

– Den här ensemblen är fantastisk så den har jag kämpat riktigt hårt för att få med på det här, så det kommer bli jättebra och det kommer vara väldigt uppskattat tror jag, berättar Katharina Håkanson.

Det är på regionens initiativ som dessa underhållningsaktiviteter har skapats. Man erbjöd möjligheten till flertalet kommuner och Bollnäs nappade direkt.

– Det är viktigt att kunna genomföra kulturaktiviteter och nu har vi jobbat fram en bra strategi för att kunna bjuda på det här i sommar, säger Katharina Håkanson och får medhåll av Ann-Charlotte Hellsten som är producent för barn och unga på Region Gävleborg.

– Otroligt roligt att kunna genomföra sådana här aktiviteter mitt i coronapandemin, säger hon. I dessa tider måste man vara innovativ så det känns fantastiskt att vi kunnat få till det här, säger hon.

Förutom underhållningen på förskolorna väntar två olika typer av evenemang på kommunens samtliga äldreboenden. Ett jazzinspirerat musikframträdande av de tre bröderna Skogh och en dansuppvisning med Kristin Sandström och Alva Degerfeldt. Alla med en lokal lokal anknytning till Bollnäs.

– Det blir så kallade balkongkonserter. Allt sker utomhus under ordnade former. Men det har gjorts tidigare under våren och fungerat bra så det kommer bli lyckat även denna gång. Extra kul också att vi har med ett inslag av dans då det oftast annars endast är musik när det kommer till underhållning för våra äldre, säger Katharina Håkanson.

Katharina Håkanson berättar att både förskolor och äldreboenden tagit emot bokningarna för uppträdanden med glädje och öppna armar. Det är dessutom två typer av publik som hon själv känner starkt för.

– De barn som är på förskolan mitt i sommaren när många andra är lediga och har semester förtjänar att få lite extra. Likaså våra äldre. De behöver all underhållning som kan erbjudas nu i dessa tider, så jag tror det här kan bli jättebra.