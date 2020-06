Två SM-guld med Djurgården – nu leder han Lidingö i livesända premiär: "Vi har höga ambitioner med det här laget"

Han hade en ganska brokig karriär som offensiv mittfältare.

Andreas Johansson tog avstamp hemma i Degerfors och (via AIK) hamnade i Djurgårdens IF under en fin period (2002 och 03) när klubben tog två raka SM-guld.

Sedan drog han vidare och spelade som proffs i klubbar som Wigan, Aalborg och Odense – för att avsluta den aktiva spelarkarriären med två säsonger (2013 och 2014) i Djurgården.

Nu gör han sin första säsong som A-lagstränare för IFK Lidingö.

– De första tre-fyra åren var jag inte alls involverad i fotbollen, men de senaste åren har suget kommit tillbaka. Jag har gått flera tränarutbildningar på Bosön och klev förra säsongen in för att stötta upp Lidingös U19-gäng, säger Andreas Johansson som assisteras av Fredrik Stenman, en gammal lagkamrat från Djurgården.

– Vi har adderat än mer proffsighet till staben, det är kul att vara tillbaka och kunna bidra med mina erfarenhet. Det är också roliga grabbar att jobba med, de är i en bra ålder. Det finns också en stark arbetsmoral, det vi jobbar med är att i högre grad äga matcherna. Det är ett hungrigt lag som de senaste tre åren samlat erfarenhet i en tuff division 2-serie, säger tränare Johansson.

IFK Lidingö FK är ett lag på uppgång sedan det 2016 blev seger, då som nykomling, i division 3 Östra Svealand.

Första säsongen i tvåan slutade med en sjätte plats, och än bättre blev det säsongen 2018 – då med en tredje plats och bara två poäng efter notoriska topplaget Karlberg på kvalplatsen.

Förra säsongen blev det återigen en sjätte plats, åtta poäng efter femman Hudiksvalls FF.

– Vi är en väldigt stor förening som fostrar många spelare, ambitionen är att de flesta ska stanna i Lidingö. Och vi har många unga duktiga spelare i år, och vi siktar högt. Nu blir det lite slumpmässigt i en serie med många jämna lag, men det är bara att gilla läget, säger Andreas Johansson.