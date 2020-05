Två månader i strikt karantän – HuFF:s förra fysioterapeut om tillvaron i Frankrike: "Det enda vi fick göra"

Redan inför den förra säsongen stod det klart att Hudiksvalls FF:s fysioterapeut Sabina Pantzare, som kommer från Gnarp, inte skulle bli kvar i klubben säsongen ut.

I slutet av sommaren 2019 gick flyttlasset till södra Frankrike. Närmare bestämt till Nice. En bit därifrån – i Caen – jobbar hon nu som sjukgymnast.

– Ja precis, jag jobbar som sjukgymnast på en idrottsklinik. Det är ett blandat klientel, men mestadels fotbollsspelare från tre klubbar här i Caen som vi samarbetar med. Det är olika skador, spelare som precis opererat sig och lite så där, säger Sabina Pantzare när hon ringer upp Sporten under tisdagens lunchrast.

Sedan en vecka tillbaka är hon tillbaka på jobbet. I Frankrike har nämligen restriktionerna varit betydligt striktare än i Sverige.

– Det som har varit är ju att vi varit tvungna att hålla oss inne. Vi har fått gå ut en timme om dagen och då max en kilometer från hemmet. Man fick alltid gå runt med passet och ett intyg om vart man skulle för att kunna visa upp det för militär och polis, säger hon.

– Så man handlade på apotek och mataffärer, det var det som var öppet. Sen hade vi också rätt att vara ute och genomföra fysisk aktivitet, springa eller promenera. Också det i max en timme och en kilometer från hemmet. Det var liksom det vi fick göra under två månader.

Hur var det?

– Man trodde nog i början att det skulle vara lättare än det var. Framför allt var det den där vetskapen... att man var så "konserverad" och att det var omöjligt att få vara fritt utomhus. Att man i värsta fall skulle bli satt i fängelse om man vistades utomhus... det var det jag tyckte var jobbigast, säger Sabina Pantzare som inte heller jobbade under den här tiden.

– De flesta gick ju på... ja, "tvingad arbetslöshet" kan man väl säga. Jag tror det var ungefär 70 procent över hela landet som gick på det. Eftersom ingenting fick vara öppet så blev det ju att staten fick gå in och betala ganska mycket löner och så där.

Vad gjorde du under den tiden?

– Man försökte ju ändå hålla på rutinerna, att kliva upp och hålla någon slags dygnsrytm. Träna en gång om dagen och så genomförde jag ju den där FIFA-utbildningen också.

Utbildningen som Sabina Pantzare tänker på är FIFA Diploma in Fotball Medicine, som genomförs på webben.

– Jag fick tips av en kollega jag jobbade med på fotbollsförbundet under ett läger, han tyckte att den var bra att ha. Men den brukar ju ta... ja för honom tror jag att den tog två år. Man gör den när man har tid helt enkelt. Jag hade gjort knappt en fjärdedel under ett halvår tidigare, men sen lyckades jag göra färdigt allt under karantänen, säger hon.

– Så det blev ändå en bra utnyttjad tid. Då kände jag ändå att jag gjorde lite nytta. Annars blir man ju lite konstig i huvudet av att bara vara hemma och titta på Netflix-serier.

Går det att beskriva känslan att vara i karantän på det sättet?

– Nej, det är liksom lite svårt att förklara när man har pratat med dem hemma i Sverige. Jag tror inte det riktigt går förstå om man inte har varit i det.

Här där jag bor måste man ha munskydd var man än är i princip.

Det blev totalt två månader i strikt karantän, nu har restriktionerna lättat något.

– Ja, nu är det två veckor sedan de släppte upp lite. Den där jättestrikta karantänen varade nästan exakt två månader, 57 dagar kanske. Nu behöver vi inte ha intyg och är inte kontrollerade på det sättet när vi går ut, men här där jag bor måste man ha munskydd var man än är i princip. Det är en väldigt ovan situation, säger Sabina Pantzare.

– Nu får vi också förflytta oss upp till tio mil hemifrån, sen krävs speciella skäl. Det är inga restauranger eller förnöjsamheter som är öppna ännu utan det kommer i nästa fas. Vilket troligen blir nästa vecka, att de öppnar upp lite mer.

Sedan en vecka tillbaka är hon alltså även tillbaka på jobbet. Men även där är allt långt ifrån som vanligt.

– Det känns bra att vara tillbaka igen, men det är ju väldigt speciellt. Vi jobbar i visir och mask... det är ju svårt att hålla den där sociala distanseringen som sjukgymnast. Man är ju väldigt nära alla hela tiden. Så ja, det är speciellt men vi gör vårt bästa.

Om vi bortser från corona då, hur är det att jobba som sjukgymnast i Frankrike?

– Framför allt är det kul för att jag alltid har velat testa jobba som sjukgymnast här nere. Jag har ju jobbat här tidigare, men då har det varit med annat. Sen är det stora skillnader i vad sjukgymnasten gör jämfört med i Sverige skulle jag säga. Jag tycker att man jobbar mer evidensbaserat och lite mer modernt hemma, i alla fall där jag har jobbat.

Tidigare, när Sabina Pantzare jobbade med HuFF till exempel, har mycket handlat om att vara med på träningar och matcher. Det är någonting hon kan sakna när hon nu jobbar i Frankrike.

– Ja, det jag kan sakna är de mer idrottsspecifika grejerna. Som att vara med ute på fotbollsplanen. Här jobbar jag mer med spelarna direkt efter en operation till exempel. När det sedan är dags för den idrottsspecifika delen så görs det i samarbete med den som är ansvarig i laget och sköter den biten. Jag får mer hålla mig inne på kliniken.

Vad har du för planer framöver?

– Nu till sommaren blir det ju ett år som jag har varit här och jag börjar känna... ja, jag börjar snegla lite på Sverige igen. Innan sommaren kommer ingenting hända. Det är ganska skönt att vara här under sommaren, nu är det ju bara sola och bada som gäller i princip. Så nu går det ingen nöd på en. Men till hösten tror jag att jag förhoppningsvis börjar bege mig mot någon större stad i Sverige.