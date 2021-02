Två män häktade för utpressningsförsök och misshandel – kopplas till samma adress som tidigare rån

I helgen häktades två män, hemmahörande i Bollnäs kommun, efter det misstänkta rånet i Marmaverken under natten mot torsdagen.

Fyra personer greps då i en bil i Bergvik sedan ett flertal polispatruller larmats ut om ett misstänkt rån på en adress i Marmaverken. I bostaden ska personer ha blivit angripna med visst våld och blivit av med gods. Enligt åklagaren ska bakgrunden handlat om "oreglerade skulder, narkotika och jävelskap".

Av de fyra personer som greps samma natt häktades alltså två män, i 40- respektive 45-årsåldern, under lördagen misstänkta för rån. Den äldre av männen misstänks även för narkotikabrott, sedan polisen vid en efterföljande husrannsakan påträffat runt 30 gram amfetamin.

De två nu häktade männen har tidigare avtjänat fängelsestraff. Den äldre av dem dömdes så sent som i november till dagsböter för trafik- och narkotikabrott. Utöver det står han även åtalad för flera nya misstänkta brott. Han ska bland annat ha varit påverkad av amfetamin och försökt preja en polisbil av vägen i samband med en biljakt i början av vintern.

Bara ett och ett halvt dygn efter det misstänkta rånet i Marmaverken inträffade ytterligare en händelse på samma adress. Under fredagseftermiddagen misstänks tre män ha gjort sig skyldiga till misshandel, försök till utpressning och olaga frihetsberövande. Händelser som ska ha skett under ett tidsspann av en och en halv timme, enligt de handlingar som lämnats in till tingsrätten.

– Det finns en koppling mellan offren i båda fallen, uppger åklagare Christer Sammens som leder utredningen om det misstänkta rånet.

Trion greps under fredagen och efter att ha hörts om misstankarna valde åklagaren att begära två av dem häktade. Duon är i 20-årsåldern och hemmahörande i Söderhamns kommun.

– Alla tre misstänkta har lämnat sina berättelser om vad som har hänt. Det finns lite olikheter i dem som gjorde att jag valde att gå vidare och begära två av dem häktade, säger kammaråklagare Fredrik Normark som leder den utredningen.

Den ena mannen, som är i övre tonåren, häktades på måndagen mot sitt nekande. Han dömdes så sent som i november för ringa narkotikabrott och misshandel, efter att en blodig man med skärskador flytt från en bostad. Påföljden blev den gången 70 timmars ungdomstjänst.

Under tisdagen häktades även den andre mannen, även han misstänkt för misshandel, försök till utpressning och olaga frihetsberövande. Mannen nekar även han till brott.

Duon har tidigare dömts för en grov misshandel tillsammans, där hovrätten dömde den senare av dem till elva månaders fängelse.

Den tredje mannen är inte frihetsberövad men fortsatt misstänkt för de tre brotten.

– Det finns dokumenterade skador på den drabbade personen, säger Fredrik Normark som i nuläget inte vill gå in på om några tillhyggen har använts i samband med den misstänkta misshandeln.

Det olaga frihetsberövandet ska enligt åklagaren ha handlat om en fasthållning eller inspärrning av målsägande i dennes bostad.

Händelsen under torsdagen ska enligt Christer Sammens ha handlat om skulder och narkotika. Är det samma orsaker i fredagens händelser?

– Det kan vara så men vi vet inte om det verkligen är så än. Vi får se vad utredningen visar, säger Fredrik Normark.

Åtal i målen ska väckas inom två veckor från respektive häktningsdag.