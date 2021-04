Två årslöner i stipendium till Järvsökonstnär: "Jätteroligt"

– Det känns jätteroligt. Jag är ju 76 år och trodde inte att jag hade en chans, säger han.

Bildkonstnären Bo Söderström har flyt just nu. Han har nyligen gjort klart ett stort offentligt uppdrag, utsmyckningar till en 24 meter lång vägg på en skola i Göteborg. Nu får han också ett av Bildkonstnärsnämndens stipendier, som innebär en skattefri inkomst på 120 000 kronor per år under två år.

– Det har sina fördelar att bo i Järvsö. Jag hittar inte så många andra konstnärer i Norrland på listan, säger han.

Konstnärsparet Bo Söderström och Gudrun Åsling hoppas kunna ställa ut på Bollnäs konsthall under sommaren om coronarestriktionerna lättar. Utställningen har fått flyttas fram flera gånger.

– Vi hade vernissagekorten klara när konsthallen stängde tidigare, berättar han.