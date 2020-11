TV: Nyfödda åsnefölet Zombie var en överraskning – försökte få mamma Jamila dräktig i två år: "Vad är det här?"

Ett litet föl efter åsnemamman Jamila, som bor hos Hanna Pettersson i Oppli – det ville uppfödaren i Norge ha. Jamila skickades i väg till Norge för betäckning av hingsten ZZ Top.

– Hon var i Norge i två år, men det blev inget föl så hon fick komma hem igen. Jag tänkte att Jamila kanske inte kunde bli dräktig, säger Hanna Pettersson.

Den sista betäckningen hos uppfödaren gjordes den 15 juli 2019. Åsnor är dräktiga i tolv månader, så Hanna Pettersson höll ett extra öga på Jamila nu i somras.

– Men veterinären hade kollat henne. Hon var inte dräktig och hon var inte tjock alls, så efter sommaren släppte jag det helt.

I onsdags började det hända saker. Plötsligt blev Jamila jättetjock.

– Då tänkte jag "Vad är det här?" Men att hon skulle ha varit dräktig i femton månader är ju inte möjligt, säger Hanna Pettersson.

Det visade sig att uppfödaren i Norge hade haft djurvakt under en kortare period förra hösten – och djurvakterna hade släppt ihop åsnorna. Jamila och ZZ Top, alltså.

– Ja, så de skötte det där själva ... säger Hanna Pettersson.

Förlossningen var raskt avklarad. Hanna Pettersson var inte hemma just då, men anade att det var på gång och visste att det kan gå fort.

– Min kompis var där när det startade. Det tog en halvtimme tills Zombie var född och jag kom hem en halvtimme efter.

Det första ett litet åsneföl gör i livet är att försöka ställa sig upp. Sedan gäller det att hitta mat och det är inte så lätt.

– Hon var väldigt ivrig att försöka dia på Jamilas framknän först. Men inom två timmar hade hon i alla fall diat på riktigt, säger Hanna Pettersson och skrattar igen.

Hanna Pettersson jobbar på dagarna och kan inte ta emot hemma på gården i Oppli, men hennes mamma Eva-Marie Wallberg finns där för att titta till djuren. Förutom dagens dragplåster Zombie och Jamila bor mulan Pablito och åsnan Harley, som är pappa till Jamila och numera morfar till Zombie, här. Från en inhägnad hörs kvackandet från ett antal ankor och en stor, högbent rysk vinthund möter upp vid grinden mot vägen. I en del av stallet håller några hönor till och den bengaliska katten Kegrim kommer springande och gör sig hörd med sitt flitiga jamande.

– Ja, han är väldigt pratsam, säger Eva-Marie Wallberg om katten.

Inne i stallet står Jamila med lilla Zombie hos sig. Jamila vakar noga över sitt föl och vill inte tillåta någon närgången reporter, så kamerans objektiv och mobiltelefonen får zooma in så gott det går över kanten till boxen och in genom en dörrspringa. Eva-Marie Wallberg är däremot välkommen in och får kela med Zombie.

– Det här är ju nästan som att få barnbarn. Eller barnbarnsbarn kanske, säger Eva-Marie Wallberg.

