TV: Bromanelever bjuder på coronaanpassad show – se konserten här: "Livenerven finns kvar"

TV: I klippet kan ni se en nedklippt version av tisdagens konsert.

Under hela skolveckan 17-21 maj visar eleverna upp vad de övat på under året via Bromangymnasiets hemsida. De livestreamade konserterna är resultatet av ett samarbete mellan elever på musiklinjen och medialinjen på skolans estetprogram. Musikeleverna bjuder på sång och show och det hela fångas upp och paketeras proffsigt av eleverna på media.

– Det är klart att det går nånting förlorat utan sittande publik, men livenerven finns kvar genom att vi streamar konserterna, berättar lärare Joakim Myllgren.

– Nu får de träna på att hålla kontakt med publiken via kameran, och det är ju en ny erfarenhet som jag tycker de fixar bra.

Här kan ni se tisdagens konsert i sin helhet.

För eleverna, årgång 2002, blir konsertveckan slutvinjetten av deras skoltid innan de nu skall ta studenten. Och det råder ingen tvekan kring om Joakim Myllgren och musiklärarna Pelle Zetterberg och Tommy Pettersson är nöjd med elevernas prestationer.

– Jag tycker det är helt makalöst, för mig som medialärare har jag knappt nånting att peka på när det kommer till produktionen. Om man vill ta det ett steg till så gäller det från skolans håll att uppdatera tekniken lite.

Medverkande elever:

Musik:

William Asterlund, Natalie Engström, Aida Andebrhan Habtesion, Wilma Hedin, Ebba Hill, Majken Holm, Hanna Holmberg, Alice Holmquist, Alex Johansson, Joel Lindberg, Joakim Lineruth Johansson, Christina Stefanaki, Jackie Sunnercrantz, Judith Timan Olofsson, Lisa Wallenbrand Wixner, Mattie Wennstig, Lina Zetterberg, Hampus Östby.

Media:

Mira Åslin, Isabelle Söderlund, Samat Somjai, Andreas Norlin, Joar Nordmark, Mindra Hylander, Linus Englund, Kajus Brolin.