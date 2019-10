Tusen år av krig och kärlek – aldrig har Polens historia berättats med sådan känsla och inlevelse

Som barn var berättelser ur den polska frihetshistorien, berättelserna om Polens hjältar, de godnattsagor som min polska mamma berättade för mig. Hon hade själv varit aktiv i den polska motståndsrörelsen och suttit som politisk fånge i Auschwitz och Bergen-Belsen.

I hennes familj, i varje generation i det förflutna, fanns familjemedlemmar som deltagit i uppror och frihetskamp mot Ryssland, Preussen, Österrike-Ungern. Tre makter som mellan 1772 till 1918 hindrade Polen som nation att existera; ockuperat och delat, tre gånger.

Dessförinnan hade Polen haft sin storhetstid, mellan 1385-1795, då Polen i union med Litauen blomstrade under kungaätten Jagiello. I början av 1500-talet utgjorde detta land en tredjedel av Europas yta och sträckte sig från Östersjön till Svarta havet.

När jag läser Herman Lindqvist nya bok, ”Sverige-Polen - 1000 år av krig och kärlek” (Bonniers) är jag tillbaka i min barndom. Här möter jag hjältarna på nytt. Här skildras Polens lidandehistoria. Här berättas historien om Polens ständiga frihetskamp mer detaljerat än min mamma någonsin berättade. Aldrig har berättelsen om vårt södra grannland berättats med större inlevelse, kunskap och känsla.

Utan bistånd av och i samarbete med författarens polska hustru, Liliana Komorowska Lindqvist, hade denna bok inte kommit till. Hon har varit inspiratör, stöttepelare, bollplank samt ”språkverktyg” till bokens alla polska källor.

Boken går igenom Polens tusenåriga historia av storhet och utplåning, segrar och nederlag. Vi möter kungar och drottningar vi känner till, typ Johan III och Katarina Jagellonica, sonen Sigismund som blev kung i både Polen och Sverige. Vi möter kungar och drottningar som vi får lära känna för första gången. Vi får läsa om storhetstiden, om delningarna, om upproren, om världskrigen, om Hitlers och Stalins förbrytelser, om Upproret i Warszawas judiska getto och om Warszawaupproret, om Förintelsen och 50 år av kommunism. Vi får läsa om Solidarnośc och vad som händer i Polen i dag. Historiska helhetsbilder varvas med anekdoter. Myter och legender blir omnämnda och skänker ytterligare krydda åt framställningen. Just detaljrikedomen skänker berättelsen liv och lust, kött och blod. Polen som nation är en överlevare, som alltid kommer tillbaka.

Herman Lindqvist har som journalist bott i elva länder i tre världsdelar och varit utsänd att rapportera från 120 länder. Med höstens bok ”Sverige-Polen - tusen år av krig och kärlek” har Herman Lindqvist varit författare i 50 år och utgivit 64 böcker. I sanning en imponerande produktion. Han har med sina böcker - och tv-program - skapat ett intresse för historia som inte funnits i breda lager i Sverige förut.

Herman Lindqvist har stundtals varit kontroversiell bland fackhistoriker. Han är förvisso historieberättare och populärhistoriker, inte fackhistoriker. Men i gengäld äger han journalistens nyfikenhet, energi att orka sätta sig in i ett omfattande ämne, en vässad penna och en förmåga att levandegöra, även komplicerade skeenden.

En anledning till det låga intresset för historia i Sverige är sannolikt att vi fått leva i fred så länge; vår fredstid sträcker sig ju över 200 år tillbaka. I länder som ofta härjats av krig, ockupationer och delningar - till exempel vårt södra grannland Polen - är intresset för historia bland gemene man mycket större. Kalmarunionen varade i 126 år, med danska kungar som styresmän. Sedan Sverige blev fritt igen den 24 juni 1523 har ingen utländsk armé anfallit, ockuperat, bombat eller allvarligt hotat Sveriges huvudstad. Ett rekord för alla Europas huvudstäder.

Polen har genom historien legat före Sverige. Den första kungakröningen i Polen ägde rum ca 100 år före Sverige. Katedraler, slott och kyrkor byggdes av sten i Polen långt innan det skedde i Sverige. Den polska adeln fick sina privilegier fastslagna i en första lag redan 1228, nästan 60 år innan det svenska frälset fick sina rättigheter garanterade i Alsnö stadga. Universitetet i Krakow grundades 1364, Sveriges första universitet, i Uppsala, hundra år senare. Polen fick sitt första boktryckeri 1473, den första boken på svenska utkom 1495. Polen fick en lag om religionsfrihet redan 1573. En motsvarande lag fick Sverige först 1951.

Före Gustav III på 1700-talet fick inga judar bosätta sig i Sverige. I Polen var judarna välkomna sedan tidig medeltid. År 1264 utfärdade Boleslaw den fromme Kalisz-stadgan, som gav landets judar religionsfrihet, rätten att bosätta sig, beskydd mot förföljelse, jämställdhet inför lagen. Judarna blev som en stat i staten med stort inre självstyre och egna lagar. De skickliga judarna drev banker och affärer och polskt näringsliv blomstrade - liksom hela Polen. I slutet av 1200–talet fanns det några tiotals tusen judar i Polen. Sedan Kasimir den store regerat Polen i fyra decennier hade Polen fått den största judiska befolkningen i världen.

Tre polackers historiska insatser är värda en särskild uppmärksamhet: kung Johan Sobieski, marskalk Josef Pilsudski och fackföreningsledaren Lech Walesa.

- Kung Johan Sobieski, som vid slaget om Wien 1683 hävde det ottomanska rikets belägring och drev turkarna ut ur Österrike. Inte bara i Polen betraktas denne kung som ”kristendomens räddare”.

Det var i juli 1683 som sultanens armé ryckte in i Europa, ända fram till Wien. Det habsburgska väldet var hotat. I Stockholm läste biskopen bönen ”emot kristenhetens fiende turken och hans tyranniska anhang.” Kejsaren Leopold I och stora delar av befolkningen flydde från Wien. Johan Sobieski och hans 20 000 husarer anlände, och i världshistoriens största kavalleriattack drevs turkarna på flykten.

Drottning Kristina från sin exil i Rom skrev till Johan Sobieski att han ”inte bara var värd Polens krona utan gjorde sig förtjänt av väldet över hela världen, om himlen hade bestämt något dylikt åt en enda monark."

- Josef Pilsudski, som räddade Europa från Lenins ambition att hela Europa skulle blir kommunistiskt.

Det var den 13 augusti 1920 som det ryska anfallet mot Warszawa kom. Bolsjevikerna kom med två arméer, norr och väster om Warszawa. Anfallet var Lenins första försök att sprida kommunismen till Västeuropa. Röda Armén skulle förena sig med revolterande arbetare i Tyskland och Frankrike.

Den 28-årige ryske generalen Michael Tuchatjevski ropade till sina soldater inför slaget som väntade: ” I väster avgörs världsrevolutionens öde, över Polens lik går vägen till den allmänna världsbranden.” Josef Pilsudski samordnade den polska motoffensiven norr och söder om Warszawa, splittrade ryssarnas styrkor och tvingade Röda Armén att retirera.

Polackerna jagade fienden österut och tvingade Lenin till ett eldupphör och fredsavtal. I polsk historieskrivning kallas Pilsudskis seger över ryssarna den 15 augusti 1920 för ”undret vid floden Wisla”. Ännu en gång hade Polen räddat den europeiska civilisationen genom att ställa sig i främsta ledet.

- Lech Walesa, en from elektriker, som organiserade arbetarna vid varvet i Gdansk i kamp mot det kommunistiska styret. I knapphålet på kavajen bar han Jungfru Maria, inte Marx eller Lenin.

Fackföreningsrörelsen Solidarnosc blev en folkrörelse som samlade alla folkgrupper - arbetare, studenter, intellektuella, bönder - till en massrörelse med 10 miljoner medlemmar. Och kommunismen föll, inte bara i Polen utan i hela Östeuropa.

Lech Walesa blev både Polens president och belönad med Nobels fredspris. Av kung Carl XVI Gustaf fick Lech Walesa, då president, motta Serafimerorden den 16 september 1993. Det var första gången sedan Karl XIIs dagar 1702 som en svensk kung kom till Polen, denna gång utan invasionsarmé.

Jungfru Maria har betytt mycket i det katolska Polens lidandehistoria, och de önskningar om förböner hon fått lyssna på av troende katoliker i Polen torde överträffa vad något annat folk framfört till henne. Vi skall komma ihåg att redan 1656 krönte kung Kasimir Jungfru Maria till Polens drottning och skyddshelgon.

Det bjuder mig emot att behöva påminna om att Sverige tillhör Polens återkommande angripare genom historien under Karl X Gustavs och Karl XIIs regeringstider. Den förres härjningar i Polen kallas i polsk historieskrivning för ”syndafloden” och medförde en förstörelse och ödeläggelse som jämförs med vad landet fick genomgå under andra världskriget.

Polens historiska öde är dess läge på kartan, med Tyskland och Rysssland som närmaste grannar. Jämför Sverige, mellan Norge och Finland. Polen skulle gärna byta plats med Sverige på kartan. Över 6 miljoner polska medborgare, varav hälften judar, stupade i strider, mördades eller förintades i Hitlers dödsfabriker. 35 procent av den polska nationalegendomen förstördes under andra världskriget.

Polen var det enda land som inte hade en marionettregim under nazitysk ockupation, när Frankrike hade sin Vichy och Norge sin Quisling. Inga polacker fanns som frivilliga i Hitlers armé, där det fanns tusentals svenskar, norrmän, danskar och finländare. Nordborna var samlade i två divisioner, Wiking och Nordland. I stället har polacker alltid kämpat för andra folks frihet.

Polens störste frihetshjälte, Tadeusz Kosciuszko, deltog inte bara i kampen för Polens oberoende under landets andra och tredje delning. Han deltog även i amerikanska frihetskriget som generalmajor och adjutant åt George Washington.

Under andra världskriget slogs polacker på olika fronter om i Europa. Polska piloter bildade tre flygeskadrer i Royal Air Force och i The Battle of Britain blev 12 procent av tyskarnas anfallsflyg och 200 V 1-raketer nedskjutna av de polska stridspiloterna.

Herman Lindqvists bok "Sverige-Polen-tusen år av krig och kärlek" är rikligt illustrerad, typografin och formgivningen är synnerligen vacker. Min polska mamma i sin himmel gläds åt att hennes polska berättelser vid sängkanten i min barndom fått en fortsättning och en fördjupning vid läsningen av denna bok.

Karl Beijbom

Litteratur

Herman Lindqvist

"Sverige–Polen : 1000 år av krig och kärlek".

(Albert Bonniers förlag)