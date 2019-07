Turnerade med Beatles och brände nästan ner Ljusdals folkpark – nu kommer Bumba, 80, tillbaka

Den fyller 50 i år, hittarnas hit: Man ska leva, för varandra. Och på torsdag, den 1 augusti, ska denna odödliga svensktoppsschlager ljuda över Korskrogsnejden, när Jan "Bumba" Lindqvist och Bertil Lindholm spelar på Näsbergs loge.

– Trio me' Bumba kom fyra gånger om året förr, jag har säkert engagerat dem minst 50 gånger. Men nu är det länge sedan sist. Carl-Erik Thörn har varit här två gånger. Det blir äkta nostalgi, jätteroligt, tycker arrangören Leif Johansson, som fick ett telefonsamtal nyligen:

– Då de passerat Näsberg, hade de sagt "här har vi varit". Sedan ringde de. "Vi kör väl då", sa jag. Fantastiskt roligt att de turnerar fortfarande, säger Leif, som även utlovar minst en danskväll till i år:

– Den 17 augusti kommer Hedins. Och kanske någon mer torsdag. Vi får se.

Publikrekordet på Näsbergs loge är 1200 personer, och sattes av Cool Candy's.

Riktigt så många kommer nog inte på torsdag, men det blir idel ädel Svensktoppsadel. Kalle Åmark, pianist i Rockfolket, samt svensktoppsidolen Carl Erik Thörn med hustrun Adorena, gör turnéstopp på Näsbergs loge, tillsammans med just Trio me' Bumba. Bandet, som en gång i tiden var en trio, har både varit världens sannolikt största trio – med fem medlemmar – och är numera världens minsta, då endast två personer återstår.

– Då vi startade, Jan Harg, Bertil Lindholm och jag, kallade vi oss först Söderkisar, berättar Jan "Bumba" Lindqvist. Bandet bytte namn då de spelade på Nalen-lokalen Harlem. Jan Lindqvist hade som grabb kallats Bumba, så det blev Trio Bumba. När grabbarna skulle medverka i radio, 1958, hade trummisen Tommy Wener anslutit sig.

– Sven Paddok, programledaren, sa: "Kommer ni fyra nu, då får det bli Trio me' Bumba".

År 1963 kom genombrottet, med Spel-Olles gånglåt. Den gick in på Svensktoppen och blev vårens och sommarens mest spelade. Arrangörer från när och fjärran ringde, plötsligt var de ett "popband" och dragspelet och fiolen försvann.

Och som om det inte räckte:

– Vi skulle åka på turné, och fick frågan om vi kunde tänka oss att ha ett engelskt gäng som förband. Några killar från Liverpool som ville spela i Sverige. Managern mindes inte riktigt vad de hette, något med Bea...

I en vecka spelade de med the Beatles, i Stockholm, Karlstad, Borås, Eskilstuna och Göteborg.

– Då var vi riktigt heta.

De var i studion nästan var vecka, och en gång fick de en låt av Cornelis Vreeswijk. "Den är alldeles ny", sa han, och räckte över en låt som började "På Öckerö loge..."

– Men, i studion sa skivbolaget nej. Sveriges Radio hade svartlistat Cornelis. Låten skulle aldrig komma att spelas i radion. Så tyvärr, säger Jan "Bumba" Lindqvist, som grämer sig litet över att de gick miste om Balladen om Fredrik Åkare och den söta fröken Cecilia Lind. Men 1969 skrev barndomsvännen Bengt Sundström Man ska leva för varandra. Det blev 26 veckor på Svensktoppen, och i topp på Kvällstoppen.

– Det är nog den som gör att vi fortfarande håller på. Den är 50 år, vi har spelat den säkert 12 000 gånger, och den håller än.

Bandet är kända för att vara skötsamma, och fick ofta övernatta i logerna, på tältsäng eller luftmadrasser. Men en gång höll det på att gå alldeles galet...

– Det gick ofta staket runt parken. Vi blev inlåsta på kvällen – på förmiddagen kom folk för att städa, och vi släpptes ut. En onsdagskväll, då vi spelat i Ljusdals folkpark, skulle vi grilla korv. Det var litet fuktigt i luften. För att få bättre eld, tog vi fram en bensindunk. Men, bensinen rann och det bildades en 3-4 meter lång eld, som stack in under dansbanan! I en hast slängde vi oss efter eldslågan... Om det varit torrare i gräset hade det kunnat bli en fasa. Tänk rubrikerna när "Trio me' Bumba eldade upp Folkets park".

Alla minnen är inte så glada. Värsta ögonblicket är en spelning i Nordmaling, 2002, då Tommy Wener – trions "röst" – dog på scenen. En helikopter från Umeå sjukhus var snabbt på plats, men det fanns inget att göra. De hade en inbokad turné. Publiken bad dem fortsätta, och så blev det.

– Vi bestämde där och då att fortsätta. För något år sedan drabbades Jan Harg av stroke. Nu är det bara jag och Bertil (Lindblom) kvar.

De spelar ofta på servicehus, boenden och bygdegårdar.

– Under folkparksåren stod de i ringlande köer för att besöka oss. Nu är det vår tur att besöka dem. Det finns ett starkt behov av musik från förr, säger Jan "Bumba" Lindqvist, som tycker radion borde spela mer musik för målgruppen 50+.

Han avslöjar att ett tv-team håller på med en dokumentär om bandet. Han har massor av brev, tidningsurklipp och annat sparat, och i Bjursås i Dalarna finns ett litet "privat" Bumbamuseum, hos en kvinna som heter Ulla Pettersson.

– Vi har anammat det folkliga och det står vi för. När vi sjöng Man ska leva, kallade de oss "frälsisgäng". Det hade vi inget emot. Vi brukar säga att någon tv orkar vi inte slänga ut från hotellrummet. Möjligen fjärrkontrollen – åldern tar ut sin rätt.

Och några fritidsproblem har han inte. Han skriver på sina memoarer, för hand, sida upp och sida ner.

– En bokförläggare bad mig. Jag har hunnit från då vi började 1957, och genom 1960-talet. Men det tar sån tid. Ja, jag undrar hur det ska gå med det...