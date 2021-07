Turistprofilen Jens Larsson: "Ingen skola kan förbereda en för att driva en djurpark"

Det är bråda dagar för Järvzoos vd Jens Larsson, ett kanske inte alldeles känt ansikte för hälsingen, men som basar för en av våra absolut största turistattraktioner. Sommarlovet har precis dragit igång och snart strömmar turisterna in i parken. Redan i början av april förberedde Jens Larsson familj och vänner på att han hade ett par intensiva månader framför sig.

– När vi var i vår stuga i Jämtland i påskas meddelade jag att nu checkar jag ut, vi ses tills midsommar, berättar Jens Larsson.

Närmare 70 procent av de runt 75 000 årliga besökarna räknas in under sommarmånaderna. Då måste allt vara redo in i minsta detalj.

– Men egentligen är sommaren den lugnaste perioden på året, eftersom vi både har mest bemanning och folk är mest inkörda på vad de ska göra. Det är snarare under våren och hösten som allt runt omkring ska hända, förklarar Jens Larsson.

Han har varit djurparkens vd i snart 10 år. Att Jens Larsson skulle ta över stafettpinnen från sin pappa Olle Larsson var dock långt ifrån självklart.

– Ärligt talat var jag länge helt övertygad om att jag aldrig skulle jobba med djurpark och framför allt inte Järvzoo. Men efter ett tag började jag någonstans ifrågasätta vad jag ville göra i livet.

Jens Larsson beskriver det som en insikt, snarare än en ålderskris.

– Det var det där vanliga, vad lämnar jag för avtryck och vad bidrar det till i det stora hela?

– Det hände inte över en dag, men saker och ting faller på plats. Min sambo är från Ljusdal och vi tillbringade allt mer tid här uppe. Det gjorde att vi började flörta med tanken lite, att flytta tillbaka. Till slut sa vi att vi gör ett försök, Stockholm finns ju kvar.

Med erfarenheter från reklambranschen i bagaget var det också varumärket Järvzoo som lockade.

– Jag har alltid känt potential med den här anläggningen. Jag har jobbat som konsult åt andras företag och med andras varumärken under många år, men aldrig med det egna. Det lockade att ha något att långsiktigt driva över tid.

Det var däremot inte en helt lätt omställning från snabba reklampitchar till långsiktig djurparksdrift.

– När jag tog på mig vd-hatten 2012 hade jag en lite naiv bild. Jag hade tankar och planer, men hade definitivt underskattat komplexiteten i verksamheten. Det finns ingen skola som kan förbereda en för att driva en djurpark, det bygger på erfarenhet och engagemang.

När Jens Larsson ska försöka beskriva sig själv är det ord som utvecklare och möjliggörare som ligger närmast till hands.

– Jag är ganska dålig på att stå still och förvalta. Det är utvecklingsprocessen, att alltid kunna göra något mer och på ett bättre sätt, som är mitt driv. Sen är det en otroligt häftig känsla att driva något eget, samtidigt som man är en kugge i något mycket större.

Han återkommer ständigt till känslan av att vara del av något större än en själv. Förutom att leda familjeföretaget är Jens Larsson också ordförande för Svenska djurparksföreningen och en av två svenska representanter i Europeiska djurparksorganisationen EAZA.

– Det som berättigar djurparkers existens är att vi kämpar för att skapa en större kunskap bland allmänheten om vikten av biologisk mångfald, och att vi konkret gör insatser för att förbättra den. Vi är en av få verksamhetstyper som hela tiden strävar efter att inte behövas.

Det låter inte som en jättebra affärsidé?

– Nej, det är det ju inte. Det är en etisk fråga kring djurparker kan jag tycka. Huvudsyftet kan inte vara det kommersiella. Men som en privat djurpark behöver vi finansiera vårt bevarandearbete, och det måste vi göra på kommersiell väg.

Och snart börjar kunskapslystna besökare strömma in genom portarna. Det innebär att Jens Larsson äntligen kan ta lite ledigt, efter den intensiva våren. Han erkänner dock att det kan vara svårt att slita sig.

– Det är ju under sommaren som vi får kvittot på det vi jobbat med under året. Så ska jag verkligen koppla av måste jag åka iväg härifrån. Mitt andningshål är stugan i Jämtland, där går frekvensen ner.