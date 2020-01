Tung revansch för formstarkt Bollnäs – ryckte ifrån SAIK på tio heta minuter: "Det började med en frän volley"

MATCHEN I KORTHET

Det var lika hög stämning som intensitet i det här toppmötet, dessutom med en stämningsfull inramning en varm (6-7 plusgrader) på klassiska Sävstaås. Utebandy när det är som mest njutbart. Spelmässigt var det helt jämnt, även vad gäller hetare chanser. Bollnäs kunde ta ledningen på straff (säkert placerad av Christian Mickelsson). Sandviken fick chansen att kontra med egen straff, men den slog Linus Forslund ganska illa och en stabil Pertti Virtanen kunde rädda. Kvitteringen kom i stället på ett kanonskott av Dennis Henriksen. Strax före paus kunde Bollnäs ta ledningen efter en raket i krysset av Christoffer Fagerström

Tidigt i andra halvlek fick Linus Forslund en plötslig öppning, och skickade in 2–2 med ett välplacerat skott. Sedan kom hemmalagets avgörande ryck med tre mål på drygt tio minuter, en mäktig flytperiod som började med Daniel Mossbergs fräna 3–2 på volley. I det läget låg dirigenten Per Hellmyrs bakom det mesta. När sedan Oskar Westh fyllde på med att göra 6–2 var segergreppet kopplat med dryga kvarten kvar. Sandviken var trubbigt hela andra halvlek, medan Bollnäs fortsätter att övertyga stort.

MATCHENS LIRARE

1. Per Hellmyrs, Bollnäs

Den elegante spelmotorn trivs med att vara tillbaka på sin högerhalva, och tar också stor defensivt ansvar när så krävs. Hittar så ofta vägra fram till farligheter när han förbereder marken och sätter medspelare i lägen – som den långa åkningen före passningen till 3–2. Och den lika långa vindlande åkningen som till slut gav Mickelsson läge att trycka in 4–2. Avgörande sekvenser.

2. Christoffer Fagerström, Bollnäs

Bollnäs mångsidige forward håller en hög och jämn nivå, möjligen lite extra inspirerad av att vara tillbaka i landslaget. Fagerström har en stor aktionsradie och är delaktigt i så mycket på isen - och ett ständigt hot med sitt explosiva tryck framåt. För att inte tala om det explosiva skott som gav 2–1.

2. Andreas Westh, Bollnäs

Som vanligt en klippa till liberokapten och välslipad samordnare av ett superstabilt hemmaförsvar, särskilt i en andra halvlek där Sandviken inte släpptes fram till knappt något alls. Kryddade också en stark hemmamatch med ett tungt hörnmål till 6–3.

MATCHENS...

Hyllning

Det var en fin stund när Bollnäs Flames visade respekt för Daniel Berlin, och skanderade den mäktige härförarens namn. Som ett sorts tack för tre fina säsonger i Bollnäs.

Straffbom/räddning

I den 20:e minuten satte David Brodén fart in i boxen, och fick med sig en straff. Men den slog inte Linus Forslund bättre än att en stadig Pertti Virtanen kunde fånga bollen. En kombo av lagomt bra straffslag och lagom bra parad.

Pärla

Dennis Henriksen får feeling på vänsterkanten, och överraskar alla (inklusive Bollnäs målvakt) med en präktig pärla till kvittering.

Rocket to Russia!

Christoffer Fagerström får ännu mer feeling när han snor bollen på sin vänsterkant, driver in mot boxen och skickar iväg en fräsande raket rätt upp i (typ) krysset. Och det dessutom strax före pausvilan.

Utrusning

Tidigt i andra halvlek är Christian Mickelsson på väg fram mot bollen och friläge, men då kommer Joel Othén ut så snabbt, så stort och så långt. På kontringen kliver dessutom Linus Forslund fram och sätter kvitteringen till 2–2.

Vältajmade volley

Daniel Mossberg smyger bakifrån och dyker upp i boxen lagom för att sätta dit 3–2 med en perfekt volley på Per Hellmyrs passning från högerkanten.

MATCHFAKTA

Bollnäs–Sandviken 6–2 (2–1)

Mål: 1–0 (12, straff) Christian Mickelsson, 1–1 (30) Dennis Henriksen (Jesper Hvornum), 2–1 (44) Christoffer Fagerström, 2–2 (50) Linus Forslund (Erik Säfström), 3–2 (52) Daniel Mossberg (Per Hellmyrs), 4–2 (59) Christian Mickelsson (Per Hellmyrs), 5–2 (63, hörna) Andreas Westh (Per Hellmyrs), 6–2 (73) Oskar Westh (Daniel Mossberg),

Hörnor: 8–5 (5–3).

Utvisningar: Bollnäs 2 x 10, SAIK 3 x 10.

Domare: Evgeny Iebeded.

Publik: 1 760.