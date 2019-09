Tufft för skolan nästa år – måste spara upp till 40 miljoner: "Extraordinärt läge"

Kostnaderna ökar inom skolan. Samtidigt får lärandenämnden inget tillskott i kassan under 2020. Det är en ekvation som kommer att innebära nedskärningar inom skolan.

– Nu står vi inför stora beslut inför det kommande året, och det är tyvärr inga roliga beslut. Men min absoluta förhoppning är att majoriteten och oppositionen kan hitta en överenskommelse, säger Jonas Holm (M), ordförande i lärandenämnden.

I juni i år visade beräkningarna för budgetåret 2019 på ett underskott med 6,9 miljoner kronor. Men en ny ekonomisk rapport som presenterades under lärandenämndens sammanträde på torsdagen visar i stället ett plusresultat med nästan 10 miljoner kronor vid årets slut.

Läs även: Kommunen utreder skolskjutsreglerna: "Vi måste bli mer effektiva"

Trots det har lärandenämnden i Hudiksvall ett tungt arbete att genomföra inför det kommande året.

Lärandenämndens totala budget för 2020 ligger på drygt 868 miljoner kronor, en minskning med 2,7 miljoner jämfört med i år. Samtidigt kan nämnden inte räkna med att budgeten indexuppräknas med 28 miljoner kronor nästa år. Det innebär att skolan ska drivas med samma pengapåse 2020 som 2019.

Dessutom kan det bli ännu tuffare om det trots allt blir minussiffror i årets resultat, och om statsbidrag uteblir. Då kan nämnden i värsta fall behöva spara ända upp till 40 miljoner kronor.

Vilka konkreta åtgärder som kommer att krävas för att spara in vill han ännu inte gå in på, och flaggar för att ett extra nämndmöte kommer att behöva sättas in under hösten.

– Det är för tidigt att gå in på radnivå, vi kommer att diskutera det under nämnden i oktober. Det kommer att krävas neddragningar och det är tråkigt, men det är där vi står, att avveckla och montera ner delar av förvaltningen. Men min förhoppning är att vi kan göra det med så lite påverkan för barn och anställda inom förvaltningen som möjligt, säger Jonas Holm.

Samtidigt ser lärandenämnden ut att få räkna med flera kostnadsökningar under 2020, bland annat för personalomkostnader och skolskjuts.

Läs även: Föräldrar vill rädda Håstaskolan: "Satsa på att ha nära till skolorna"

– Det är ett extraordinärt läge nu när vi sett hur ekonomin är. Vi kan inte sitta och hoppas på att det ska trilla in pengar, vi måste få en budget i balans och då gäller det att ta ansvar, säger Jonas Holm.

Samtidigt är han stolt över att antalet sjukskrivna inom lärandeförvaltningen sjunkit.

– Och det trots att alla inom förvaltningen ställt upp och gjort enorma insatser för att dra in på kostnader, och det är det som lett till att vi har ett plusresultat idag.