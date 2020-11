Tufft för alla på Månsbacken – läkaren: "När man svävar i ovisshet mår man väldigt dåligt"

Agneta Iveslätt Bohman är pensionerad distriktsläkare i Delsbo, men jobbar fortfarande deltid på uppdrag åt Region Gävleborg. En dag i veckan är vikt åt Månsbacken, fast den senaste tiden har det blivit fler dagar.

– Folk tror kanske att Månsbacken är en sjukvårdsinrättning. Det är det inte. Det är egna hem – och jag finns bara tillgänglig som en konsult där, säger hon.

Tidigare fanns det sjuksköterskebemanning bara på vardagar, men nu har man haft det även på helgen. Det finns läkarbemanning vikt nu enbart för Månsbacken, berättar Agneta Iveslätt Bohman. Så de andra läkarna på hälsocentralerna behöver inte belastas i den nuvarande situationen.

– Sköterskorna gör sitt yttersta. Och personalen på Månsbacken träffar jag via datorn, genom Skype. Jag går inte in i lokalerna längre, eftersom jag är 73 år, och jag kan ju också riskera att sprida smitta. Det går bra att hålla kontakt via dessa Skype-möten, säger Agneta Iveslätt Bohman.

I fredags hade 33 av 36 av de boende visat positivt på coronatest. Hur många i personalen som testats vet hon inte, men personalsituationen var väldigt ansträngd förra veckan. De hinner inte med sina vanliga uppgifter, som städning och tvätt av de boendes kläder.

– Jag känner med personalen. Det blir mycket känslor. Det är som att jobba i "pestsmittade hus".

Hon betonar också vikten av kommunikation med de anhöriga, något som idag är svårt att hinnas med på grund av arbetsbelastningen.

– Man önskar att det fanns möjlighet att förbättra kommunikationen, en ordinarie personal avdelad bara för att tala i telefon med de anhöriga som ringer, säger hon. När man svävar i ovisshet så mår man väldigt dåligt.

Tekniken ställer också till problem. Idag kan man inte läsa journaler mellan olika system. Sköterskorna har sitt, vårdcentralen har sitt. Det både försvårar och försenar kommunikationen.

Situationen är bekymmersam, både för personal, boende och anhöriga enligt Agneta Iveslätt Bohman.

– De flesta anhöriga respekterar besöksstoppet. De får sitta med när någon är döende – men alla har inte en sådan. Är de väldigt gamla så är ju deras anhöriga också gamla. Barnen kanske bor på andra ställen i landet. Så det där är inte lätt.