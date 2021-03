Tuffa beslut för sommarens arrangörer – vilka ska ställa in?: "Hoppet är det sista som överger en"

Förra veckan kom beskedet att den årliga fotbollscupen Hudik Cup ställs in för andra året i följd. Turneringen som brukar inleda sommarlovet är idag en av Sveriges största helgturneringar och lockar vanligtvis närmare 5000 deltagare. För arrangören Strands IF innebär detta en stor smäll. I pressmeddelandet på deras hemsida står det.

”Det är med en enorm besvikelse som vi behöver fatta detta beslut på nytt. Vi har verkligen försökt att hitta alternativa lösningar men rådande restriktioner gör det svårt att genomföra cupen i den utformning vi vill. Vi behöver ta vårt samhällsansvar och våra deltagares hälsa alltid kommer i första hand” säger Hudik Cup:s koordinator Fredrik Sundfors.

Musikfestivalen Hudikkalaset har växt sig till att bli en modern tradition i Hudiksvall. Förra året ställdes festivalen in helt och hållet.

I år ska den bli av, men det är oklart i vilken form den kommer genomföras, berättade arrangören Erik Ohlsson i en artikel som Hudiksvalls Tidning publicerade 17 mars.

Citat från artikeln:

" – Vi är mitt i brinnande pandemi så det är svårt att prata om konserter och festival, men vi har bestämt att vi oavsett vad kommer att göra något. Förra sommaren gjorde vi inget, men oavsett vad kommer vi att göra något, säger Erik Ohlsson. "

Den årliga musik- och motorfesten Glada Hudik Summer Week kunde inte genomföras förra året. Arrangören Bengan Holmberg berättar att man just nu jobbar och planerar för att eventuellt kunna genomföra evenemanget i sommar, om förutsättningarna tillåter.

– Vi vill ligga i framkant och förbereder oss så gott det går, utifall situationen skulle lätta.

Evenemanget är vanligtvis mycket välbesökt, vilket gör att Bengan Holmberg är skeptisk till att det ska gå att genomföra denna sommar.

– Hoppet är det sista som överger en, men tyvärr är känslan att det kommer bli svårt. Det kommer så pass mycket folk och jag har svårt att se att restriktionerna ska lätta så mycket i sommar. Jag skulle inte sätta mina pengar på det i nuläget, om man säger så.

Deadline för beslut kring Glada Hudik Summer Week är satt till sista maj.

Musik vid Dellen

Förra året ställdes de tre stämmorna i Dellenbygden in. I veckan kom beskedet att arrangörerna bakom Delsbostämman fattat beslutet att man inte kommer arrangera en traditionell stämma i sommar heller.

Istället kommer en alternativ tappning av stämman äga rum. I pressmeddelanden går det att läsa:

"Längtan att mötas, spela, dansa och fira livet tillsammans är stark och därför planerar vi istället 3 dagar av konserter, buskspel och stämmotrivsel, med begränsat antal besökare per dag, som anpassas efter rådande förhållningsregler och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi ses under smittsäkra former!"

Petra Grahm, kassör i Bjuråkers hembygdsförening, berättar att man hoppas kunna arrangera Bjuråkersstämman i en anpassad variant utefter folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.

– Vi jobbar på med planering. Men exakt hur det blir är svårt att säga.

Dick Forsberg, ordförande i Norrbo hembygdsförening, säger att de jobbar för och hoppas kunna genomföra arrangemangen som de brukar anordna. Hur det blir med Norrbostämman får man avvakta med, mycket beror på de nya restriktionerna som kommer i mitten av april. Men ambitionen är att genomföra stämman och det har man även beredskap för.

Emelie Thuresson, ordförande i Pride Hudik, berättar att föreningen befinner sig i ett planeringsläge gällande hur årets pridefirande ska gå till.

– Just nu vet vi egentligen bara att vi kommer att arrangera någon form av pridefirande. Med största sannolikhet blir det den 28/9.

– Vi utgår i dagsläget från att vi kommer ha ett digitalt firande, vilket vi hade förra året också. Skulle restriktionerna hinna lätta innan augusti, så kanske det blir så att vi kan ha en begränsad publik, beroende på vilka aktiviteter vi har.

Sedan 1999 har Blodomloppet arrangerats i Hudiksvall. Förra året blev det ett lopp på distans, och mycket talar för att det blir en liknande lösning detta år, beskriver arrangemangsledare Joakim Enerud.

– Vi hoppades på att kunna genomföra loppet på traditionellt vis, tyvärr ser inte chanserna till det så goda ut i dagsläget.

Trots att loppet genomfördes på distans ifjol var det många blodgivare som ställde upp, och många nya som anmälde intresse för att bli blodgivare. Oavsett om loppet nu sker på distans är det mest vitala att loppets syfte sprids.

– Att sprida information om vikten av blodgivning är ju ett av Blodomloppets viktigaste syften.

Den 7:e april kommer mer information om hur upplägget för årets lopp ser ut.

Första helgen i september arrangeras årligen Hälsinglands mest publikdragande evenemang, Hälsinge Marknad i Hudiksvall. Förra året ställdes den in för första gången sedan andra världskriget.

Marknadsgeneralen Hans Bäckström berättar att förberedelserna inför evenemanget genomförs precis som ett vanligt år.

– Allting är förberett, så allt är klart om det blir en marknad. Men som läget ser ut idag med vaccinförseningen så finns det inte en möjlighet. Det måste ske en radikal positiv förändring om det ska gå.

Sedan 1991 har Glysis varit utgångspunkt för marknaden. 75 % av knallarna som årligen medverkar på evenemanget har varit med sedan dess, så medelåldern bland svenska knallare är väldigt hög, beskriver Hans.

Om marknaden ställs in även detta år, befarar han att det är många verksamma i branschen som inte kommer fortsätta.

– Det är jättetråkigt alltså, förödande för knallarbranschen. De som åker land och rike runt. Risken är tyvärr att många kommer behöva sluta.

Det slutgiltiga beslutet om marknaden kommer bli av tas i sommar.

– Får vi ett positivt besked i månadsskiftet juli/augusti, är det bara att trycka på den gröna knappen för allting är förberett. Men beslutet ligger utanför våra händer.