Tuff start på historisk säsong – Alftas trotjänare trivs med ny nivå: "Det här har vi väntat länge på"

Det är den sista träning före långresan till lördagens bortapremiär mot Boden.

Och det är fullt fokus – i Bollnäs idrottshall.

Det är lite typiskt för ett "hemlöst" lag som inte får spela sina hemmamatcher i ettan i Alfta, sedan förbundet inte gav någon dispens för den tajta sporthallen.

Det gick däremot för snäppet större Celsiushallen i Edsbyn.

– Det är såklart tråkigt, det är ju hemma i Alfta vi spelat hela tiden. Men samtidigt är flera i laget från Edsbyn och vi är ändå kvar i kommunen, säger Caroline "Carro" Strandell.

– Hemma i Alfta har vi alltid haft ett enorm publikstöd, det är bara att hoppas att de hänger med till Edsbyn också. Men vi spelade några matcher där redan förra säsongen, och det funkade bra, säger Marlene Ljung.

Nej, det finns inte mycket som kan dämpa glädjen hos de båda spelmotorerna på nio meter med en helt ny utmaning sent i karriären.

– Äntligen! Det här har vi längtat efter så länge. Vi ville verkligen vidare och kände att vi var klara med tvåan nu, säger Ljung, som på vägen också vunnit en stor personlig seger i kampen mot en svår sjukdom.

Även för Caroline Strandell (tidigare Olsson) är det en dröm som blir verklighet.

– Det är så roligt att fått möjlighet att vara med på hela den här resan, ända sedan vi startade om i trean. Och vi har ju varit nära så många gånger, säger Carro.

Det nya äventyret börjar med tre bortamatcher – och en långresa till lördagens premiär i Boden. På söndag drar laget vidare till Umeå för match mot Gimonäs.

– Det känns bara roligt att få åka på Norrlandsturné. Och bra att den resan kommer direkt, ett sätt att få ihop laget med lite teambuilding, säger Caroline Strandell.

– Samtidigt är det mentalt krävande med en lång resa, skönt att lägga det åt sidan sedan, säger Marlene Ljung.

Magnus Dehlin drillar laget vidare i spelövningar – och kräver skärpa i alla detaljer.

Tränarprofilen vet hur nykomlingen Alfta ska ta sina poäng.

– Det gör vi med starkt försvar och snabba kontringar där vi alltid ska springa som gaseller. Vi kommer att vara jobbiga att möta för många lag. Vi har ett väldigt intressant lag, och när man går obesegrat genom tvåan finns ingen anledning att tänka att man ska åka på stryk, säger rutinerade Dehlin, som gillar den grönvita mixen av nytt, ungt och rutinerat.

– Det är alldeles för vanligt att damspelare lägger av för tidigt, särskilt i handboll. Vi har Marlene och "Carro" som är två förebilder, och Kristina Thureson som är 42 år och hänger med ännu. Vi behöver spelare med rutin som tycker det är genuint roligt att spela handboll på hög nivå.

En positiv tränare Dehlin är inte överdrivet oroad över att ha förlorat en del spetskvalitet i kontringsspelet när målvakten Therese Josefsson tagit sina grymma utkast vidare till Gimonäs i Umeå, där hon har sitt nya jobb och liv.

Dessutom tar en av de primära "måltavlorna" – vindsnabba Camilla Ohlsson – en paus från handbollen.

– Vilma Eriksson har varit fantastisk i målet under försäsongen, och räddat många frilägen. Hon tog stora kliv redan förra säsongen. Och med spelare som Emma Persson och Sanna Jonsäll, med flera, är kanterna inget problem. Vi har inte riktigt fått ut den rätta explosiviteten i kontringarna, men det jobbar vi på.

FAKTA – NYFÖRVÄRV/FÖRLUSTER

Nya spelare: Emma Persson (senast i Skånela IF, allsvenskan och tidigare Arbrå HK), Hanna Sundberg, Jennifer Jonsson och Stina Englund (samtliga från Arbrå HK men senast i Strands IF), Mats Tjernberg (tränare, åter från uppehåll) plus uppflyttade ungdomsspelare från egna led.

Förluster: Camilla Ohlsson (handbollspaus) Therese Josefsson (flytt till Umeå/Gimonäs), Ida Bergman (studier på annan ort), Anna Wiklund, Emmy Johansson, Viktoria Pärnils och Emma Lindgren.

FAKTA – TRÄNARE DEHLIN OM...

...Försäsongen: "Generellt sett har försäsongen varit väldigt jobbig med dubbelarbetande spelare som även är framstående i fotbollen och flera konstiga skador som tår, fingrar och revben som gått av. I matcherna har vi stundtals visat god klass och stundtals ingen klass alls. Vi har valt att möta många lag från samma eller högre division med ett facit på fyra segrar, en oavgjord och fyra förluster. Där svider inte förlusterna mot Tumba och Skånela så mycket, men segern mot Spårvägen var desto mer moralhöjande.

...Tuffa serien: "Vi får spela i en riktigt stark etta. Ner från Allsvenskan kommer Tumba och Spårvägen. Tumba får gälla som en av huvudfavoriterna i serien tillsammans med Kungsängens SK och några outsiders som Gimonäs Umeå och Silwing Troja. Vår tuffa motståndare från ifjol – Uppsala HK – fick en plats i vår serie och har värvat så bra att de själva tippar sig bland de fyra bästa. Och hur bra är Strand? Klarar dom ytterligare en toppsäsong i division 1?