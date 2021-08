Trots tunn trupp – medaljregn över Järvsö IF på veteran-SM

Vid det förra SM i friidrott för veteraner som arrangerades i Huddinge 2019 tog Järvsö IF hem sammanlagt 24 medaljer. Förra året ställdes tävlingen in på grund av pandemin. Under årets SM var det bara sju deltagare med i Järvsös trupp, ändå kunde klubben bärga en fin medaljskörd.

Järvsö IF har en tradition av att vara framgångsrika i friidrott för veteraner. Enligt Torvald Pääjärvi, som själv är en av de som var med under helgens tävlingar, beror framgångarna mycket på lagandan.

– Vi har en fin gemenskap, det är en speciell anda i Järvsö. Alla hjälper varandra, säger han.

Egentligen skulle tävlingarna ha avgjorts Sollentuna. Men av någon anledning kunde de inte arrangera tävlingen som med kort varsel istället blev flyttad till Öland. Det gjorde att flera av Järvsös friidrottare inte hade möjlighet att följa med.

– Det kommer ett inomhus-SM i Västerås i november och då kommer vi kunna ställa upp med en större trupp, säger Torvald Pääjärvi.

Det blev alltså sammanlagt nio medaljer – sex guld, ett silver och två brons till Järvsös veteraner.

Här är medaljörerna:

Ingrid Miller, två guld i kula och diskus.

Eva Widelund, tre guld och en silver på 400- och 800 meter respektive 1500- och 200 meter.

Ove Larsson, brons på 200 meter.

Stig Arne Mattsson, brons i kula

Stafettlaget, guld på 1 000 meter. I stafettlaget löpte Kjell Widelund 100 meter, Bo Larsson 200 meter, Ove Larsson 300 meter och Torvald Pääjärvi 400 meter.