Trots Lindqvist stormatch – Strands IF fick bara oavgjort: "Slarvigt av oss att inte vinna"

Tidigt i matchen märktes det att det var två spelade lag som intagit Glysis konstgräs. I inledningen av matchen var det Strömsberg som gjorde det bäst och skapade mest, men det var Strands IF som skulle göra matchens första mål.

Efter 13 spelade minuter var det dags, entré Markus Lindqvist. Strands anfallare fick bollen på vänsterkanten och efter att Lindqvist sprintat förbi en motståndare serverade han Andreas Hållén en målchans som inte gick att missa. Målet var inte helt rättvist men Strands IF och Markus Lindqvist visade att att individuell kvalité trumfar bollinnehav.

– Jag får en bra djupledsboll och känner att jag har deras mittback på mig. Jag känner att jag kan komma förbi med två snabba steg, sagt och gjort, jag lämnar honom bakom mig. Sedan kollar jag upp och ser Hållén (Andreas) framför målet och han sätter dit den, säger Markus Lindqvist.

– Hela målet är ett bra exempel på hur vi ska spela anfallsfotboll. Vi gjorde det bra inledningsvis men sedan hamnade vi i deras spel efter att vi släppte in 1-1 och 1-2, då blev det hawaiifotboll. Totalt sett var det en väldigt oorganiserad match, många spelare som bara stirrade på boll och det taktiskt försvann.

Som Lindqvist berättar skulle Strömsbergs både lyckades kvittera och ta ledningen. Efter 31 minuter hittade ett lågt inspel rätt och Oliver Edén rakade in kvitteringen och bara två minuter senare hittade en genomskärare Axel Hillbom som enkelt satte 1-2 för gästerna.

Trots det slarviga spelet lyckades Strands anfallare Markus Lindqvist kvittera gästernas ledning. Efter ett fint väggspel avslutade anfallaren med en distinkt skott som gick in i det bortre krysset. Då stod matchklockan på 36 spelade minuter.

– Det var också ett praktexempel på vad vi jobbat på. Jag får ut bollen till Fredrik (Nilsson) som gör sin gubbe, han får in bollen till mig och jag har bara att sätta dit den, beskriver Lindqvist.

När domaren Joel Stödvold blåste av för halvtid var resultatet 2-2 och hemmalaget Strands IF var de laget som skulle känna sig mest nöjda över det oavgjorda resultatet.

I den andra halvleken fortsatte Strömsbergs IF pressa hemmalaget hårt, däremot utan att skapa några farligare målchanser. Men i den 67:e minuten missbedömde målvakten Wille Holmqvist ett inspel och styrde snopet in 2-3. Gästernas ledningen höll dock inte så länge eftersom även Strömsbergs mittback efter 71 minuter missbedömde ett inspel och styrde in 3-3, kvitterat i både matchen och självmål.

Efter 3-3 började båda lagen spela lite mer kontrollerat, men återigen, entré Markus Lindqvist. Efter 79 minuter tog anfallaren sig återigen förbi sin förvarare på vänsterkanten och servade inhoppande Mattis Westberg bollen. Westberg gjorde inget misstag och satte dit 4-3 till hemmalaget.

– Det är som det första målet, jag har deras back i ryggen men lyckades vända bort honom och Mattis är på rätt plats i straffområdet och trycker in den, säger Lindqvist.

Däremot för hemmalaget blev Westberg inte matchens sista målskytt. Trots en utvisning i den 85:e minuten lyckades Strömsberg, endast fyra minuter senare, sätta dit kvitteringen efter en fast situationen. Det blev matchens sista mål och Strands IF stegade av hemmaplanen Glysis med en bitter känsla.

– Det är slarvigt av oss att inte vinna. Vi hamnar i deras lir trots att vi pratade i halvtid att vi skulle undvika det, men när vi väl hamnar där... ja, då händer sånt här, berättar Lindqvist uppgivet.

– Men det vi kan ta med oss är att vi kämpar i 90 minuter. Vi har en bra inställning och framförallt när vi släpper in 1-1 och 1-2 så reser vi oss och kommer igen, det är inställningen vi får ta med oss, avslutar Lindqvist.

MATCHFAKTA

Div 3 Södra Norrland

Strands IF – Strömsbergs IF 4–4 (2–2)

Mål: 1–0 (13) Andreas Hållén, 1–1 (31) Oliver Edén, 1–2 (33) Axel Hillbom, 2–2 (36) Markus Lindqvist, 2–3 (68) Självmål, 3–3 (71) Självmål, 4–3 (79) Mattis Westberg, 4–4 (89) Rasmus Helmefors

Varningar, Strand: Mattis Westberg, Emil Johansson, Fredrik Nilsson

Varningar, Strömsberg: Daniel Käll, Tobis Lööf

Utvisningar, Strömsberg: Alexander Råstock

Domare: Joel Störvold

Publik: 70