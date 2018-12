Ung entreprenör vill studera – säljer sitt lägenhetshus i Trönö: "Huset har mycket potential"

Det var svårt för de tidigare ägarna att få kaféet i den gamla Långbroskolan i Trönö att gå med lönsamhet. Då klev den unga Kristian Gajdos, då 18 år, in och köpte fastigheten under våren 2017. Efteråt rustade han upp den och två hyresgäster har flyttat in.

Men medan en del renovering återstår väljer Kristian Gajdos att sälja huset.

– Det är för att jag har studier på gång och det mycket som återstår att göra på huset. Eftersom jag ska flytta måste jag prioritera bort något för att det inte ska bli för mycket, säger Kristian Gajdos.

Läs mer: Kristian Gajdos, 19, satsar vidare – startar ett tredje företag

I dagsläget är två lägenheter uthyrda och två återstår att bygga. Hyresgästerna kommer enligt Kristian Gajdos inte att påverkas av att huset ligger ute till försäljning.

– Jag säger inte upp kontrakten utan säljer hyresgästerna med huset, säger han.

Utgångspriset är 1 250 000 kronor. Förhoppningen är att hitta en köpare som ser fastighetens alla möjligheter.

Jag kommer fortsätta jobba för bygden och för att köparen gör något bra med huset.

– Det vore roligt om det hände något med den. Det skulle vara trevligt om man färdigställer renoveringen så det bidrar till bygden, eller om man gör som de tidigare ägarna och driver verksamhet. Det finns mycket potential, säger Kristian Gajdos.

När den dåvarande 18-åringen köpte skolan fick han många lovord och positiv uppmuntran från Trönöborna. Han tror inte att försäljningen kommer att väcka någon uppståndelse.

– Så länge man hittar rätt köpare är det lika positivt för Trönö. Hittar man någon med mer kapital som vill bygga vidare så kommer det fortsätta vara en positiv sak för bygden. Det ska bli intressant att se vilka spekulanter som kommer, säger Kristian Gajdos.

Läs också: 21-åringen köpte ett härbre – och byggde om det till en villa

Även om han nu siktar på en försäljning kommer han fortsätta att verka för Trönös bästa.

– Jag kommer att fortsätta jobba för bygden och för att köparen gör något bra med huset, säger Kristian Gajdos.