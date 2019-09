Trettonde året för Sörängs veteran- och kuriosamarknad – rekordmånga besökare: "600 bilar på parkeringen"

När marknaden börjar gå in på sina sista timmar under lördagen är det full aktivitet i Söräng. Besökarna undersöker utbudet, fikar och äter kolbulle. Bilar kör i en strid ström in och ut från parkeringen. Mest moderna bilar, men på den särskilda parkeringen för veteranbilar som är från 60-talet och äldre står en del fordon i pastelliga färger och glänser i solen.

På marknaden finns allt från tidiga Barbiekläder till äldre bildelar och inredningsprylar. Men också en hel del mathantverk i olika former.

Magnus Martinsson och Nisse Malmberg, som driver Söromsjöss gårdsbageri, gräddar mjukt tunnbröd. Det hårda tunnbrödet har sålt slut när marknadsdagen går in på de sista timmarna.

– Det har verkligen exploderat med folk på eftermiddagen, säger Magnus Martinsson.

Det har även Anna-Stina Lindberg från Viksjöfors märkt av.

– Både osten och ostkakan har sålt slut, säger hon.

Anna-Stina Lindberg delar bord med Lisbet Berggren från Edsbyn som bland annat säljer stickat hantverk. De har åkt till marknaden tillsammans.

– Och jag hade bröd och det är också slut. Det är premiär för mig här i år, säger Lisbet Berggren.

Läs också: Många besökare och knallar på Jössebo marknad: "Har fått göra om lite så att alla ska få plats"

Många aktiviteter för barn finns också på marknaden. Skogsmulle har varit på besök, det går att prova på ponnyridning och också ansiktsmålning. Sara Kruse har valt en drake som motiv och Emilia Aspenfelt målar den i grönt, svart och vitt.

– Det är rätt många barn som har provat. I dag har det mest blivit katter och fjärilar, säger Emilia Aspenfelt.

Ingrid Friberg, ordförande i Sörängs byalag som arrangerar marknaden, berättar att årets marknad varit lyckad. Förberedelserna har pågått i många månader.

– I år har vi ungefär 70 stycken försäljare här, säger hon.

Därtill har man lika många funktionärer. Årets marknad är den trettonde de arrangerar och besöksantalet är rekordstort.

– Det är 600 bilar på parkeringen, det är rekord, säger Bo Beijergård, kassör i Sörängs byalag.