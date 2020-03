Tre hållplatsförslag går inte att genomföra – den nuvarande busshållplatsen i Sörforsa anses bäst

Återigen landar en utredning i att den nuvarande hållplatsen på Forsavägen är det bästa alternativet. Det handlar väldigt mycket om att trafiksäkerheten anses bli bäst på Forsavägen jämfört med de andra placeringsförslagen.

– Som läget är nu, så är den nuvarande hållplatsen fortfarande den bästa platsen, enligt rapporten, säger Annika Huber.

De tre medborgarförslagens problem handlar både om trafiksäkerheten och att de tar mark i anspråk som enligt gällande detaljplaner inte får användas till busshållplats.

– Man konstatera att man ser svårigheter med alla tre förslagen ur olika aspekter, säger Hans Gyllow.

Det kan till exempel även bli för snäva svängar bussarna och det uppstår risker när gång- och cykelvägar ska passeras. Alléträden längs Forsavägen är även biotopskyddade, uppges det i rapporten, och dessa miljöer med skyddsvärda träd ska bevaras.

I rapporten, som gjorts på tekniska förvaltningen, konstateras att trafikmängden är låg på 30-vägen, där det dessutom råder genomfartsförbud. Trafiksäkerhetsmässigt anses det positivt med en hållplats som är utformad som ett timglas.

De negativa konsekvenser som ortsbor påpekat, som lång köbildning, har man inte sett i någon större omfattning under studien. På vardagar stannar ungefär en buss i halvtimmen på hållplatsen och står som längst stilla i 80 sekunder, vilket händer fyra gånger per dygn då många skolungdomar ska kliva på bussen. Då har som mest tre fordon stått i kö bakom bussen. I övrigt noteras stopptider på under 30 sekunder.

Att några bilister väljer att bryta mot trafikreglerna och till exempel kör upp på gång- och cykelvägar för att ta sig förbi bussen, ligger enligt rapporten på polisen att stävja.

– Det är inte så enkelt, kan man konstatera, säger planeringschef Hans Gyllow om hållplatsfrågan.

Det blir nu han som ska ta ärendet vidare i den kommunala processen och återkoppla rapportens slutsatser till Forsaborna. Tekniska nämnden skickade med att Forsaborna bör bjudas in till en medborgardialog.